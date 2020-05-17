С наступлением сезона капусты мы, первым делом, готовим салаты и домашние голубцы. Но молодые листочки белокочанной красавицы отлично подходят еще для одного вкусного блюда. Конвертики из капусты, фаршированные сыром, могут стать сытным завтраком или оригинальным гарниром к мясу.

На приготовление уйдет всего 15 минут. Вам нужно всего лишь завернуть кусочки сыра в листья капусты, обвалять в кляре и обжарить. Хрустящие конвертики понравятся даже детям. Вам больше не придется заставлять их съесть полезный овощ. Малыши сами каждое утро будут просить любимую закуску. За дело!

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Приготовление 1 С молодой капусты снимите 6 верхних листов. Аккуратно срежьте уплотнения на основании листов. 2 Сложите листы в кастрюлю и залейте водой. Посолите, доведите воду до кипения и варите капусту еще 1 минуту под крышкой. После чего сразу же промойте холодной водой. 3 Взбейте яйца. Высыпьте сухари в отдельную миску. Сыр нарежьте пластинками толщиной 0,5–0,7 см. В каждый капустный лист положите кусочек сыра. Заверните конвертиком. 4 Обваляйте конвертики с сыром сначала в яйце, а потом в панировочных сухарях. Выложите швом вниз на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте с каждой стороны по 2 минуты.