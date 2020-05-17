Конвертики из капусты с сыром в кляре

Конвертики из капусты с сыром в кляре
Тип: Закуски
Время: 20 минут
Сложность: Легко
Порций: 3
Гарниры
Закуски
Овощи

С наступлением сезона капусты мы, первым делом, готовим салаты и домашние голубцы. Но молодые листочки белокочанной красавицы отлично подходят еще для одного вкусного блюда. Конвертики из капусты, фаршированные сыром, могут стать сытным завтраком или оригинальным гарниром к мясу.

На приготовление уйдет всего 15 минут. Вам нужно всего лишь завернуть кусочки сыра в листья капусты, обвалять в кляре и обжарить. Хрустящие конвертики понравятся даже детям. Вам больше не придется заставлять их съесть полезный овощ. Малыши сами каждое утро будут просить любимую закуску. За дело!

конвертики с начинкой

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Ингредиенты

Листья капусты
6 шт.
Твердый сыр
300 г
Яйцо
3 шт.
Панировочные сухари
130 г
Подсолнечное масло
6 ст. л.
Соль
1 ч. л.
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Приготовление

  1. 1С молодой капусты снимите 6 верхних листов. Аккуратно срежьте уплотнения на основании листов. капустные листы
  2. 2Сложите листы в кастрюлю и залейте водой. Посолите, доведите воду до кипения и варите капусту еще 1 минуту под крышкой. После чего сразу же промойте холодной водой. белокочанная капуста
  3. 3Взбейте яйца. Высыпьте сухари в отдельную миску. Сыр нарежьте пластинками толщиной 0,5–0,7 см. В каждый капустный лист положите кусочек сыра. Заверните конвертиком. конвертики с твердым сыром
  4. 4Обваляйте конвертики с сыром сначала в яйце, а потом в панировочных сухарях. Выложите швом вниз на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте с каждой стороны по 2 минуты. конвертики в кляре
Подавать конвертики с сыром нужно сразу, пока не остыли. Горячий расплавленный сыр красиво вытекает при нарезании. К закуске подойдут разные соусы или сметана. Быстрый перекус вам обеспечен.

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.

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