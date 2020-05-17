С наступлением сезона капусты мы, первым делом, готовим салаты и домашние голубцы. Но молодые листочки белокочанной красавицы отлично подходят еще для одного вкусного блюда. Конвертики из капусты, фаршированные сыром, могут стать сытным завтраком или оригинальным гарниром к мясу.
На приготовление уйдет всего 15 минут. Вам нужно всего лишь завернуть кусочки сыра в листья капусты, обвалять в кляре и обжарить. Хрустящие конвертики понравятся даже детям. Вам больше не придется заставлять их съесть полезный овощ. Малыши сами каждое утро будут просить любимую закуску. За дело!
Ингредиенты
- Листья капусты
- 6 шт.
- Твердый сыр
- 300 г
- Яйцо
- 3 шт.
- Панировочные сухари
- 130 г
- Подсолнечное масло
- 6 ст. л.
- Соль
- 1 ч. л.
Приготовление
- 1С молодой капусты снимите 6 верхних листов. Аккуратно срежьте уплотнения на основании листов.
- 2Сложите листы в кастрюлю и залейте водой. Посолите, доведите воду до кипения и варите капусту еще 1 минуту под крышкой. После чего сразу же промойте холодной водой.
- 3Взбейте яйца. Высыпьте сухари в отдельную миску. Сыр нарежьте пластинками толщиной 0,5–0,7 см. В каждый капустный лист положите кусочек сыра. Заверните конвертиком.
- 4Обваляйте конвертики с сыром сначала в яйце, а потом в панировочных сухарях. Выложите швом вниз на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте с каждой стороны по 2 минуты.
Подавать конвертики с сыром нужно сразу, пока не остыли. Горячий расплавленный сыр красиво вытекает при нарезании. К закуске подойдут разные соусы или сметана. Быстрый перекус вам обеспечен.
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