Жареные баклажаны «Веер султана»

Жареные баклажаны «Веер султана»
Тип: Гарниры
Время: 40 минут
Сложность: Легко
Порций: 4
Вегетарианские
Видео
Гарниры
Диетические
Овощи

Сезон баклажанов — это безграничное поле для кулинарного творчества! Жарка, тушение, запекание, маринование — они хороши в любом виде. Однако нежную мякоть сложно подать так, чтобы она и выглядела впечатляюще. Поэтому сегодня поделимся с вами секретом, как приготовить жареные баклажаны «Веер султана». И, как понятно из названия, выглядит оно по-королевски.

Вы никогда не угадаете по виду этого гарнира, что чистого времени на готовку уходит всего 10 минут. Такое блюдо можно с успехом приготовить и на праздничный стол, и на ужин в будний день. Также оно подойдет тем, кто сидит на диете. Достаточно лишь заменить обжарку на запекание в духовке.

жареные баклажаны веер султана

3.7/5

Ингредиенты

Баклажан
4 шт.
Соль
по вкусу
Яйцо
3 шт.
Подсолнечное масло
по вкусу
Кукурузная мука
100 г
Зелень
по вкусу
Напечатать рецепт

Приготовление

  1. 1Баклажаны частично очистите от шкурки - снимите ножом всего несколько полос, как показано на видео. И нарежьте на брусочки, не дорезая до конца.
  2. 2Отваривайте баклажаны под крышкой в подсоленной воде 20 минут.
  3. 3Взбейте яйца с щепоткой соли и каждый баклажан хорошенько обмакните их.
  4. 4Обваляйте веера из баклажанов в муке и обжарьте во фритюре. Подавайте готовое блюдо с йогуртом и зеленью.
Жареные баклажаны хорошо сочетаются с йогуртом. Разнообразьте заправку на свое усмотрение: чесноком, острым перцем, кинзой. Несмотря на обжарку в масле, блюдо достаточно легкое. Только обязательно оставьте баклажаны на бумажной салфетке перед подачей, чтобы убрать излишки жира. Этот рецепт перевернул наше представление о подаче синеньких! А ваше?

Автор рецепта

Александра Береза
В кулинарной книге Александры есть сотни необычных рецептов с бережными заметками. Даже простой омлет Саша способна превратить в волшебное блюдо, завершенное листочком ароматной кинзы. Редактор «Со Вкусом» не боится экспериментировать и ежедневно оттачивает свое кулинарное мастерство. Утонченные десерты и выпечка — то, что делает Александра с особым вдохновением: чего только стоит клюквенно-апельсиновый кекс в ее исполнении!

Пост еще не комментировали. Будьте первым, кто оставит комментарий!

Оставить комментарий