Сезон баклажанов — это безграничное поле для кулинарного творчества! Жарка, тушение, запекание, маринование — они хороши в любом виде. Однако нежную мякоть сложно подать так, чтобы она и выглядела впечатляюще. Поэтому сегодня поделимся с вами секретом, как приготовить жареные баклажаны «Веер султана». И, как понятно из названия, выглядит оно по-королевски.

Вы никогда не угадаете по виду этого гарнира, что чистого времени на готовку уходит всего 10 минут. Такое блюдо можно с успехом приготовить и на праздничный стол, и на ужин в будний день. Также оно подойдет тем, кто сидит на диете. Достаточно лишь заменить обжарку на запекание в духовке.

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Ингредиенты Баклажан 4 шт. Соль по вкусу Яйцо 3 шт. Подсолнечное масло по вкусу Кукурузная мука 100 г Зелень по вкусу

Приготовление 1 Баклажаны частично очистите от шкурки - снимите ножом всего несколько полос, как показано на видео. И нарежьте на брусочки, не дорезая до конца. 2 Отваривайте баклажаны под крышкой в подсоленной воде 20 минут. 3 Взбейте яйца с щепоткой соли и каждый баклажан хорошенько обмакните их. 4 Обваляйте веера из баклажанов в муке и обжарьте во фритюре. Подавайте готовое блюдо с йогуртом и зеленью.

Жареные баклажаны хорошо сочетаются с йогуртом. Разнообразьте заправку на свое усмотрение: чесноком, острым перцем, кинзой. Несмотря на обжарку в масле, блюдо достаточно легкое. Только обязательно оставьте баклажаны на бумажной салфетке перед подачей, чтобы убрать излишки жира. Этот рецепт перевернул наше представление о подаче синеньких! А ваше?