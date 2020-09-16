Маринованный перец по-итальянски

Маринованный перец по-итальянски
Тип: Закуски
Время: 40 минут
Сложность: Средне
Порций: 10
Вегетарианские
Заготовки
Закуски
Овощи
Постные блюда

Вы влюбитесь в маринад с первой пробы, это я вам гарантирую! Моя соседка подсказала мне, как приготовить маринованный перец на зиму. Она назвала этот рецепт итальянским, потому что ее родственники из Италии делают именно так. Я не стала спорить: какая разница, если выходит невероятно вкусно!

Вкус овоща получается кисло-сладким благодаря соку чеснока и перца. Если хотите немного разнообразить рецепт, используйте укроп, лавровый лист, перец горошком или кориандр. Это дополнит общий вкус и добавит немного пикантности. Маринованный перец по-итальянски — отличная неприхотливая закуска для холодного времени года. Записывайте рецепт!

маринованный перец по-итальянски

4/5

Ингредиенты

Болгарский перец
2 кг
Чеснок
130 зуб.
Уксус
200 мл
Сахар
200 г
Соль
1 ст. л.
Подсолнечное масло
150 мл
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Приготовление

  1. 1Промойте и очистите перец, бланшируйте овощ в кипятке около 3 минут. сладкий перец
  2. 2Пока перец еще горячий, уложите его в кастрюлю вместе с чесноком. перец с чесноком
  3. 3Тем временем приготовим маринад. Для этого смешайте уксус, сахар, соль и растительное масло. Доведите смесь до кипения.
  4. 4Залейте перец маринадом и оставьте кастрюлю под гнетом при комнатной температуре на сутки. перец в маринаде
  5. 5Слейте маринад в отдельную посуду и разложите овощи по банкам. Теперь залейте их маринадом и накройте крышками.
  6. 6Поставьте банки на полотенце в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и стерилизуйте еще 5 минут. Плотно закрутите крышки. Дайте банкам остыть и уберите их в темное место. стерилизация банок
Из такого количества ингредиентов у меня получается 3 банки перца на зиму по 720 мл. Но я советую сразу сделать побольше, ведь 3 банки уйдут невероятно быстро! Кстати, я сразу взяла на заметку маринад, очень уж он мне понравился. Теперь, немного меняя рецепт, использую его и для других овощей.

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

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