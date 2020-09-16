Вы влюбитесь в маринад с первой пробы, это я вам гарантирую! Моя соседка подсказала мне, как приготовить маринованный перец на зиму. Она назвала этот рецепт итальянским, потому что ее родственники из Италии делают именно так. Я не стала спорить: какая разница, если выходит невероятно вкусно!
Вкус овоща получается кисло-сладким благодаря соку чеснока и перца. Если хотите немного разнообразить рецепт, используйте укроп, лавровый лист, перец горошком или кориандр. Это дополнит общий вкус и добавит немного пикантности. Маринованный перец по-итальянски — отличная неприхотливая закуска для холодного времени года. Записывайте рецепт!
Ингредиенты
- Болгарский перец
- 2 кг
- Чеснок
- 130 зуб.
- Уксус
- 200 мл
- Сахар
- 200 г
- Соль
- 1 ст. л.
- Подсолнечное масло
- 150 мл
Приготовление
- 1Промойте и очистите перец, бланшируйте овощ в кипятке около 3 минут.
- 2Пока перец еще горячий, уложите его в кастрюлю вместе с чесноком.
- 3Тем временем приготовим маринад. Для этого смешайте уксус, сахар, соль и растительное масло. Доведите смесь до кипения.
- 4Залейте перец маринадом и оставьте кастрюлю под гнетом при комнатной температуре на сутки.
- 5Слейте маринад в отдельную посуду и разложите овощи по банкам. Теперь залейте их маринадом и накройте крышками.
- 6Поставьте банки на полотенце в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и стерилизуйте еще 5 минут. Плотно закрутите крышки. Дайте банкам остыть и уберите их в темное место.
Из такого количества ингредиентов у меня получается 3 банки перца на зиму по 720 мл. Но я советую сразу сделать побольше, ведь 3 банки уйдут невероятно быстро! Кстати, я сразу взяла на заметку маринад, очень уж он мне понравился. Теперь, немного меняя рецепт, использую его и для других овощей.
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