Вы влюбитесь в маринад с первой пробы, это я вам гарантирую! Моя соседка подсказала мне, как приготовить маринованный перец на зиму. Она назвала этот рецепт итальянским, потому что ее родственники из Италии делают именно так. Я не стала спорить: какая разница, если выходит невероятно вкусно!

Вкус овоща получается кисло-сладким благодаря соку чеснока и перца. Если хотите немного разнообразить рецепт, используйте укроп, лавровый лист, перец горошком или кориандр. Это дополнит общий вкус и добавит немного пикантности. Маринованный перец по-итальянски — отличная неприхотливая закуска для холодного времени года. Записывайте рецепт!

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Ингредиенты Болгарский перец 2 кг Чеснок 130 зуб. Уксус 200 мл Сахар 200 г Соль 1 ст. л. Подсолнечное масло 150 мл

Приготовление 1 Промойте и очистите перец, бланшируйте овощ в кипятке около 3 минут. 2 Пока перец еще горячий, уложите его в кастрюлю вместе с чесноком. 3 Тем временем приготовим маринад. Для этого смешайте уксус, сахар, соль и растительное масло. Доведите смесь до кипения. 4 Залейте перец маринадом и оставьте кастрюлю под гнетом при комнатной температуре на сутки. 5 Слейте маринад в отдельную посуду и разложите овощи по банкам. Теперь залейте их маринадом и накройте крышками. 6 Поставьте банки на полотенце в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и стерилизуйте еще 5 минут. Плотно закрутите крышки. Дайте банкам остыть и уберите их в темное место.

Из такого количества ингредиентов у меня получается 3 банки перца на зиму по 720 мл. Но я советую сразу сделать побольше, ведь 3 банки уйдут невероятно быстро! Кстати, я сразу взяла на заметку маринад, очень уж он мне понравился. Теперь, немного меняя рецепт, использую его и для других овощей.