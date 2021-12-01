Заправка для винегрета

Заправка для винегрета
Тип: Другое
Время: 10 минут
Сложность: Легко
Порций: 5
Веганские
Вегетарианские
Соусы

К винегрету я всегда относилась довольно равнодушно и даже не считала его праздничным салатом. Мне всегда чего-то не хватало в закуске, хотя я перепробовала этот салат в исполнении многих хозяек. Как-то раз свекровь сказала, что заправка для винегрета делает ее салат особенным и самым вкусным. Конечно, я заинтересовалась!

Винегрет — очень популярный народный салат, поэтому его рецепт отличается в каждой семье. В закуску могут положить горошек или фасоль, маринованные или соленые огурцы и даже квашеную капусту. Каждая хозяйка считает, что ее рецепт классический. А вот в качестве винегретной заправки обычно выступает растительное масло, иногда с добавлением уксуса. Но тут все намного интереснее!

заправка для винегрета

3.7/5

Ингредиенты

Подсолнечное масло
5 ст. л.
Уксус
3 ст. л.
Горчица
2 ч. л.
Лук
1 шт.
Петрушка
по вкусу
Сахар
по вкусу
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Сперва подготовим ингредиенты. Натрите репчатый лук на терке или измельчите его в блендере в кашицу. измельченный лук
  2. 2Мелко порубите петрушку или другую зелень. нарезанная петрушка
  3. 3Постоянно помешивая горчицу, добавьте к ней подсолнечное масло, соль, перец, сахар уксус, лук и зелень. горчичная заправка
Заправка для винегрета с горчицей и уксусом превратит давно знакомый и привычный салат в настоящий шедевр! К тому же готовится она несложно. Обязательно попробуйте преобразить вашу закуску, добавив соус, который удачно подчеркнет вкус основных ингредиентов.

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

Комментарии

  1. Татьяна - 11:28, 02.12.2021 Ответить
    Мой муж-голландец обожает мой винегрет.Но для него я называю его салатом со свеклой. Потому что ,здесь в Европе,по крайне мере ,по нидерландски,уксус называется -vinagre.Для них наше название салата звучит странно.А ведь мы иногда говорим,что получился винегрет,имея ввиду много перемешанных продуктов.
  2. Елена - 09:39, 02.12.2021 Ответить
    Салат получил свое название от соуса "Винегрет", которым его заправляли. Его состав (на стакан) : 3/4 стак. оливкового (или др. растительного), 1/4 стак. уксуса, 1 стол. ложка горчицы. Соль не нужна, потому что салат содержит большое кол-во соленых огурцов.

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