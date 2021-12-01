К винегрету я всегда относилась довольно равнодушно и даже не считала его праздничным салатом. Мне всегда чего-то не хватало в закуске, хотя я перепробовала этот салат в исполнении многих хозяек. Как-то раз свекровь сказала, что заправка для винегрета делает ее салат особенным и самым вкусным. Конечно, я заинтересовалась!

Винегрет — очень популярный народный салат, поэтому его рецепт отличается в каждой семье. В закуску могут положить горошек или фасоль, маринованные или соленые огурцы и даже квашеную капусту. Каждая хозяйка считает, что ее рецепт классический. А вот в качестве винегретной заправки обычно выступает растительное масло, иногда с добавлением уксуса. Но тут все намного интереснее!

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Приготовление 1 Сперва подготовим ингредиенты. Натрите репчатый лук на терке или измельчите его в блендере в кашицу. 2 Мелко порубите петрушку или другую зелень. 3 Постоянно помешивая горчицу, добавьте к ней подсолнечное масло, соль, перец, сахар уксус, лук и зелень.

Заправка для винегрета с горчицей и уксусом превратит давно знакомый и привычный салат в настоящий шедевр! К тому же готовится она несложно. Обязательно попробуйте преобразить вашу закуску, добавив соус, который удачно подчеркнет вкус основных ингредиентов.