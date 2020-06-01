Сезон свежих овощей — кулинарная благодать для питательных блюд. В этом году нашей редакции особенно полюбились кабачковые угощения. Поэтому сегодня будем готовить именно такую вкуснятину. Перед вами оригинальная запеканка из кабачков в духовке.
Прежде всего запаситесь молодыми кабачками. Но для блюда подойдут и обычные цукини. Также понадобятся твердый сыр, морковь, лук и ингредиенты для сливочного соуса. Он, кстати, готовится по универсальному рецепту и подойдет для массы блюд. Во-первых, нужно измельчить лук и грибы. Во-вторых, обжарить их и добавить специи со сливками 22 % жирности. В сочетании с соусом запеканка из кабачков получается невероятно вкусной и ароматной!
Ингредиенты
- Кабачок
- 1,3 кг
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Чеснок
- 2 зуб.
- Яйцо
- 5 шт.
- Твердый сыр
- 120 г
- Подсолнечное масло
- 2 ст. л.
- Шампиньоны
- 200 г
- Сливки
- 300 мл
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
- Орегано
- по вкусу
- Сушеный базилик
- по вкусу
Приготовление
- 1Очистите кабачок и морковь. Натрите овощи на крупной терке. Посолите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем слейте лишнюю жидкость.
- 2Натрите сыр на крупной терке. Смешайте овощи, 100 г сыра, яйца, подсолнечное масло и 1 измельченную луковицу с чесноком.
- 3Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте маслом. Перелейте кабачковую смесь в форму. Посыпьте оставшимся сыром.
- 4Выпекайте блюдо 40 минут при 200 градусах.
- 5В это время приготовьте грибной соус. Для этого измельчите грибы и лук. Обжарьте их на сковороде, добавив соль, перец, орегано и базилик по вкусу. Затем влейте сливки и тушите еще пару минут.
- 6Готовую запеканку слегка остудите. Подавайте блюдо с грибным соусом.
Запеканка из кабачков в духовке готова. Такое блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина. А если запечь его в порционных формочках, то можно и вовсе подавать на праздничный стол. Приятного аппетита!
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