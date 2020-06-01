Запеканка из кабачков с сыром в духовке

Запеканка из кабачков с сыром в духовке
Тип: Закуски
Время: 50 минут
Сложность: Средне
Порций: 8
Закуски
Овощи

Сезон свежих овощей — кулинарная благодать для питательных блюд. В этом году нашей редакции особенно полюбились кабачковые угощения. Поэтому сегодня будем готовить именно такую вкуснятину. Перед вами оригинальная запеканка из кабачков в духовке.

Прежде всего запаситесь молодыми кабачками. Но для блюда подойдут и обычные цукини. Также понадобятся твердый сыр, морковь, лук и ингредиенты для сливочного соуса. Он, кстати, готовится по универсальному рецепту и подойдет для массы блюд. Во-первых, нужно измельчить лук и грибы. Во-вторых, обжарить их и добавить специи со сливками 22 % жирности. В сочетании с соусом запеканка из кабачков получается невероятно вкусной и ароматной!

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Ингредиенты

Кабачок
1,3 кг
Морковь
2 шт.
Лук
2 шт.
Чеснок
2 зуб.
Яйцо
5 шт.
Твердый сыр
120 г
Подсолнечное масло
2 ст. л.
Шампиньоны
200 г
Сливки
300 мл
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
Орегано
по вкусу
Сушеный базилик
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Очистите кабачок и морковь. Натрите овощи на крупной терке. Посолите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем слейте лишнюю жидкость. тертый на терке кабачок
  2. 2Натрите сыр на крупной терке. Смешайте овощи, 100 г сыра, яйца, подсолнечное масло и 1 измельченную луковицу с чесноком.
  3. 3Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте маслом. Перелейте кабачковую смесь в форму. Посыпьте оставшимся сыром. кабачковая запеканка в форме
  4. 4Выпекайте блюдо 40 минут при 200 градусах.
  5. 5В это время приготовьте грибной соус. Для этого измельчите грибы и лук. Обжарьте их на сковороде, добавив соль, перец, орегано и базилик по вкусу. Затем влейте сливки и тушите еще пару минут. грибы с луком на сковороде
  6. 6Готовую запеканку слегка остудите. Подавайте блюдо с грибным соусом. готовая запеканка в духовке
Запеканка из кабачков в духовке готова. Такое блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина. А если запечь его в порционных формочках, то можно и вовсе подавать на праздничный стол. Приятного аппетита!

Автор рецепта

Яна Сулима
Самое большое увлечение Яны — музыка. Она хорошо поет и даже немного играет на укулеле. Любит читать и просто обожает животных. Редактор «Со Вкусом» много путешествует. Для нее это не только лучший способ отдохнуть от повседневной рутины, но и основной источник кулинарного вдохновения. Яна успешно экспериментирует на кухне в поисках идеального рецепта. Чего только стоит ее домашний хумус! И точно не пройдет мимо ресторанчика, если там подают фалафель.

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