Сезон свежих овощей — кулинарная благодать для питательных блюд. В этом году нашей редакции особенно полюбились кабачковые угощения. Поэтому сегодня будем готовить именно такую вкуснятину. Перед вами оригинальная запеканка из кабачков в духовке.

Прежде всего запаситесь молодыми кабачками. Но для блюда подойдут и обычные цукини. Также понадобятся твердый сыр, морковь, лук и ингредиенты для сливочного соуса. Он, кстати, готовится по универсальному рецепту и подойдет для массы блюд. Во-первых, нужно измельчить лук и грибы. Во-вторых, обжарить их и добавить специи со сливками 22 % жирности. В сочетании с соусом запеканка из кабачков получается невероятно вкусной и ароматной!

3/5

Приготовление 1 Очистите кабачок и морковь. Натрите овощи на крупной терке. Посолите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем слейте лишнюю жидкость. 2 Натрите сыр на крупной терке. Смешайте овощи, 100 г сыра, яйца, подсолнечное масло и 1 измельченную луковицу с чесноком. 3 Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте маслом. Перелейте кабачковую смесь в форму. Посыпьте оставшимся сыром. 4 Выпекайте блюдо 40 минут при 200 градусах. 5 В это время приготовьте грибной соус. Для этого измельчите грибы и лук. Обжарьте их на сковороде, добавив соль, перец, орегано и базилик по вкусу. Затем влейте сливки и тушите еще пару минут. 6 Готовую запеканку слегка остудите. Подавайте блюдо с грибным соусом.

Запеканка из кабачков в духовке готова. Такое блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина. А если запечь его в порционных формочках, то можно и вовсе подавать на праздничный стол. Приятного аппетита!