Шоколадный торт с кокосовым кремом

Шоколадный торт с кокосовым кремом
Тип: Десерты
Время: 60 минут
Сложность: Средне
Порций: 10
Выпечка
Десерты
Торты

Муж и дети обожают мой фирменный торт с кремом. Ждут его на любой праздник, а я иногда балую их и в ничем не примечательные дни, просто чтобы поднять настроение. Да это и несложно: ставлю выпекаться шоколадный бисквит, а сама варю любимый крем с секретным ингредиентом!

С удовольствием делюсь с вами рецептом домашнего шоколадного торта с кокосовым кремом. Да-да, это и есть тот самый секретный ингредиент, который превращает заварной крем в ароматное наслаждение. Его уминают даже те, кто не любит кокосовую стружку!

4.5/5

Ингредиенты

Яйцо
4 шт.
Ванильный сахар
20 г
Сахар
10 ст. л.
Подсолнечное масло
5 ст. л.
Вода
5 ст. л.
Пшеничная мука
5 ст. л.
Какао-порошок
2 ст. л.
Разрыхлитель
1 ч. л.
Молоко
1 л
Кукурузный крахмал
80 г
Кокосовая стружка
150 г
Сливочное масло
150 г
Черный шоколад
150 г
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Приготовление

  1. 1Взбивайте яйца на протяжении 2 минут. Добавьте 10 г ванильного сахара и 5 ст. л. обычного сахара, продолжая взбивать. яйца с сахаром и ванильным сахаром
  2. 2Добавьте подсолнечное масло и воду, хорошенько перемешайте ингредиенты. добавление воды
  3. 3Просейте муку, какао и разрыхлитель, замесите тесто. приготовление теста
  4. 4Смажьте форму для выпекания небольшим количеством растительного масла и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 °С. тесто в форме
  5. 5700 мл молока смешайте в сотейнике с оставшимися ванильным и обычным сахаром. Поставьте ингредиенты на огонь и доведите до кипения. молоко с сахаром и ванильным сахаром
  6. 6В 200 мл молока вмешайте крахмал. Добавляйте смесь в закипевшее молоко, постоянно помешивая, и доведите до загустения.
  7. 7Добавьте в горячий крем кокосовую стружку, сливочное масло и перемешайте. добавление сливочного масла
  8. 8Равномерно покройте приготовленный бисквит горячим кремом и оставьте до полного остывания. крем на бисквите
  9. 9Чтобы приготовить глазурь, залейте кусочки шоколада 100 мл горячего молока. Перемешайте ингредиенты до однородности. глазурь
  10. 10Покройте пирог глазурью, посыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на полчаса. глазурь на торте
Домашний шоколадный торт с кремом получается вкуснее, чем из кондитерской! Не волнуйтесь, что кокосовая стружка пойдет комочками. Если всыпать ее в горячий крем, этого не произойдет. Хорошо, если угощение сможет настояться за ночь в холодильнике, но опыт подсказывает, что слопать его хочется моментально!

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

Комментарии

  1. Рафикова Мухаррам. - 06:07, 16.01.2022 Ответить
    Ирина вы молодец рецепты классные самое главное доступные я многодетная мать иногда хочется печь но иногда не хватает продуктов а у вас по рецепту доступен. Спосибо за рецепты и удачи вам в будущем

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