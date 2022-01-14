Муж и дети обожают мой фирменный торт с кремом. Ждут его на любой праздник, а я иногда балую их и в ничем не примечательные дни, просто чтобы поднять настроение. Да это и несложно: ставлю выпекаться шоколадный бисквит, а сама варю любимый крем с секретным ингредиентом!

С удовольствием делюсь с вами рецептом домашнего шоколадного торта с кокосовым кремом. Да-да, это и есть тот самый секретный ингредиент, который превращает заварной крем в ароматное наслаждение. Его уминают даже те, кто не любит кокосовую стружку!

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Приготовление 1 Взбивайте яйца на протяжении 2 минут. Добавьте 10 г ванильного сахара и 5 ст. л. обычного сахара, продолжая взбивать. 2 Добавьте подсолнечное масло и воду, хорошенько перемешайте ингредиенты. 3 Просейте муку, какао и разрыхлитель, замесите тесто. 4 Смажьте форму для выпекания небольшим количеством растительного масла и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 °С. 5 700 мл молока смешайте в сотейнике с оставшимися ванильным и обычным сахаром. Поставьте ингредиенты на огонь и доведите до кипения. 6 В 200 мл молока вмешайте крахмал. Добавляйте смесь в закипевшее молоко, постоянно помешивая, и доведите до загустения. 7 Добавьте в горячий крем кокосовую стружку, сливочное масло и перемешайте. 8 Равномерно покройте приготовленный бисквит горячим кремом и оставьте до полного остывания. 9 Чтобы приготовить глазурь, залейте кусочки шоколада 100 мл горячего молока. Перемешайте ингредиенты до однородности. 10 Покройте пирог глазурью, посыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на полчаса.

Домашний шоколадный торт с кремом получается вкуснее, чем из кондитерской! Не волнуйтесь, что кокосовая стружка пойдет комочками. Если всыпать ее в горячий крем, этого не произойдет. Хорошо, если угощение сможет настояться за ночь в холодильнике, но опыт подсказывает, что слопать его хочется моментально!