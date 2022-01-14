Муж и дети обожают мой фирменный торт с кремом. Ждут его на любой праздник, а я иногда балую их и в ничем не примечательные дни, просто чтобы поднять настроение. Да это и несложно: ставлю выпекаться шоколадный бисквит, а сама варю любимый крем с секретным ингредиентом!
С удовольствием делюсь с вами рецептом домашнего шоколадного торта с кокосовым кремом. Да-да, это и есть тот самый секретный ингредиент, который превращает заварной крем в ароматное наслаждение. Его уминают даже те, кто не любит кокосовую стружку!
Ингредиенты
- Яйцо
- 4 шт.
- Ванильный сахар
- 20 г
- Сахар
- 10 ст. л.
- Подсолнечное масло
- 5 ст. л.
- Вода
- 5 ст. л.
- Пшеничная мука
- 5 ст. л.
- Какао-порошок
- 2 ст. л.
- Разрыхлитель
- 1 ч. л.
- Молоко
- 1 л
- Кокосовая стружка
- 150 г
- Сливочное масло
- 150 г
- Черный шоколад
- 150 г
Приготовление
- 1Взбивайте яйца на протяжении 2 минут. Добавьте 10 г ванильного сахара и 5 ст. л. обычного сахара, продолжая взбивать.
- 2Добавьте подсолнечное масло и воду, хорошенько перемешайте ингредиенты.
- 3Просейте муку, какао и разрыхлитель, замесите тесто.
- 4Смажьте форму для выпекания небольшим количеством растительного масла и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
- 5700 мл молока смешайте в сотейнике с оставшимися ванильным и обычным сахаром. Поставьте ингредиенты на огонь и доведите до кипения.
- 6В 200 мл молока вмешайте крахмал. Добавляйте смесь в закипевшее молоко, постоянно помешивая, и доведите до загустения.
- 7Добавьте в горячий крем кокосовую стружку, сливочное масло и перемешайте.
- 8Равномерно покройте приготовленный бисквит горячим кремом и оставьте до полного остывания.
- 9Чтобы приготовить глазурь, залейте кусочки шоколада 100 мл горячего молока. Перемешайте ингредиенты до однородности.
- 10Покройте пирог глазурью, посыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на полчаса.
Домашний шоколадный торт с кремом получается вкуснее, чем из кондитерской! Не волнуйтесь, что кокосовая стружка пойдет комочками. Если всыпать ее в горячий крем, этого не произойдет. Хорошо, если угощение сможет настояться за ночь в холодильнике, но опыт подсказывает, что слопать его хочется моментально!
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