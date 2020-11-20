Сало гармошкой с аджикой и зеленью

Сало гармошкой с аджикой и зеленью
Тип: Закуски
Время: 20 минут
Сложность: Легко
Порций: 5
Заготовки
Закуски

Было время, постоянно готовила для большой компании запеченный картофель гармошкой. Начиняла его салом, беконом или ветчиной, а сверху посыпала сыром. Похожим образом я готовила не только картофель, но и само сало. Правда, сало гармошкой — скорее незаменимая закуска, чем сытное основное.

Чтобы приготовить сало гармошкой по фирменному рецепту моего свекра, вам понадобится баночка абхазской аджики, пучок зелени и головка чеснока. Ну и, конечно, придется встать на выходных пораньше, чтобы купить на рынке свежего сала. Но все эти жертвы стоят невероятного вкуса будущей закуски!

сало гармошкой

5/5

Ингредиенты

Сало
0,5 кг
Аджика
5 ст. л.
Соль
3–4 ст. л.
Черный перец (молотый)
1 ч. л.
Лук
1 шт.
Чеснок
1 шт.
Петрушка
1 пуч.
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Приготовление

  1. 1Кусок свежего сала с мясной прожилкой промойте в холодной воде. Шкурку срежьте. С обеих сторон поперек куска сделайте надрезы почти до конца.
  2. 2Расправьте разрезы так, чтобы туда поместилась начинка. У вас получится гармошка, как на первой картинке. Теперь приступайте к начинке. Зелень и чеснок мелко порубите. замороженное сало гармошкой
  3. 3Посолите и смешайте ингредиенты так, чтобы они пустили сок. Хватит половины чайной ложки. Этой смесью плотно начините гармошку с одной стороны.
  4. 4Переверните брусок сала и начините его аджикой с другой стороны. Она должна быть средней густоты, чтобы не вытекала из отверстий. сало гармошкой с аджикой
  5. 5Теперь хорошенько присыпьте сало перцем и солью со всех сторон. Соли не жалейте, ведь сало сложно пересолить. Замотайте брусок продукта в пищевую пленку и отправьте в холодильник.
  6. 6Кстати, поверх сала можете разложить кольца лука, если вам нравится его запах. Этот ингредиент не обязателен. Маринуйте закуску в холодильнике минимум 3 дня. сало гармошкой с чесноком
  7. 7Затем сало уберите в морозилку, чтобы оно подмерзло. Так закуска будет лучше нарезаться и держать форму. Подавайте блюдо на отдельной тарелке вместе с хреном или горчицей.
Замороженное сало гармошкой с аджикой, чесноком и зеленью — отличная закуска как для будничного, так и для праздничного стола. Рекомендуем записать рецепт на нескольких листах, ведь гости обязательно его у вас попросят!

Автор рецепта

Татьяна Роздольская
Классическая фантастика и английская литература ХХ века — далеко не предел интересов нашего редактора. Таня обожает активный отдых на природе. Готовит девушка для пикников упоенно и умело: мясо, рыба, овощи, сырные роллы в лаваше — всё удается Тане на ура. Редактор «Со Вкусом» увлекается походами и мечтает побывать в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании. Для усовершенствования своих блюд девушка черпает вдохновение в зарубежных и отечественных кулинарных шоу. Именно поэтому у нее так хорошо получаются коктейли, закуски, особенно маффины с сыром и домашняя пицца.

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