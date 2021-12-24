Пельмени не держат форму, рвутся при варке, тесто получается липкое или, наоборот, забитое? С этим рецептом вы забудете о подобных ситуациях. Лучшее и самое послушное тесто на пельмени из всех, что я пробовала! Оно также прекрасно подходит и для вареников, и для хинкали.
Рецепт же когда-то подглядела у любимой тетушки из Сибири. А сибиряки, уж поверьте, знают толк в пельменях. Специально выделяю время и один раз в месяц делаю заготовки полуфабрикатов на всю семью сразу. После размораживания они не теряют привлекательный внешний вид и хорошо варятся без повреждений. Очень удобно. Ниже вы также узнаете, с чем и как интересно подать пельмени к столу.
Ингредиенты
- Пшеничная мука
- 3,5 стак.
- Яйцо
- 1 шт.
- Вода
- 1 стак.
- Соль
- 0,5 ч. л.
- Подсолнечное масло
- 1 ст. л.
Приготовление
- 1В просторную миску просейте муку, соль.
- 2Вбейте яйцо и добавьте растительное масло. Лучше брать подсолнечное без запаха. Всё тщательно перемешайте.
- 3Не спеша тонкой струйкой влейте крутой кипяток.
- 4Другой рукой в это время перемешивайте массу. Должно получиться мягкое заварное тесто. Если тесто горячее для дальнейшей работы, оставьте его остыть на пару минут.
- 5Вымесите тесто до однородности. Можно замесить в миске или же переложить на стол (как вам удобно). Муку на стол распылять не стоит: заварное тесто не липнет ни к столу, ни к рукам.
- 6Заготовка отлично подходит для пельменей, вареников и даже хинкали. С таким тестом уместна практически любая начинка: из сладкого желательно использовать ягоды или творог, из соленого — мясо, картошку, капусту.
Что по поводу подачи, то, пока варятся пельмени, рекомендую сделать остренький соус. Выдавите сок лимона, добавьте ложку дижонской горчицы, смесь перцев и немного масла. Сверху украсьте порезанной петрушкой. Сытное и вкусное блюдо готово!
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