Пельмени не держат форму, рвутся при варке, тесто получается липкое или, наоборот, забитое? С этим рецептом вы забудете о подобных ситуациях. Лучшее и самое послушное тесто на пельмени из всех, что я пробовала! Оно также прекрасно подходит и для вареников, и для хинкали.

Рецепт же когда-то подглядела у любимой тетушки из Сибири. А сибиряки, уж поверьте, знают толк в пельменях. Специально выделяю время и один раз в месяц делаю заготовки полуфабрикатов на всю семью сразу. После размораживания они не теряют привлекательный внешний вид и хорошо варятся без повреждений. Очень удобно. Ниже вы также узнаете, с чем и как интересно подать пельмени к столу.

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Приготовление 1 В просторную миску просейте муку, соль. 2 Вбейте яйцо и добавьте растительное масло. Лучше брать подсолнечное без запаха. Всё тщательно перемешайте. 3 Не спеша тонкой струйкой влейте крутой кипяток. 4 Другой рукой в это время перемешивайте массу. Должно получиться мягкое заварное тесто. Если тесто горячее для дальнейшей работы, оставьте его остыть на пару минут. 5 Вымесите тесто до однородности. Можно замесить в миске или же переложить на стол (как вам удобно). Муку на стол распылять не стоит: заварное тесто не липнет ни к столу, ни к рукам. 6 Заготовка отлично подходит для пельменей, вареников и даже хинкали. С таким тестом уместна практически любая начинка: из сладкого желательно использовать ягоды или творог, из соленого — мясо, картошку, капусту.