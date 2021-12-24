Послушное тесто на пельмени

Послушное тесто на пельмени
Тип: Другое
Время: 15 минут
Сложность: Легко
Порций: 5
Вегетарианские
Заготовки

Пельмени не держат форму, рвутся при варке, тесто получается липкое или, наоборот, забитое? С этим рецептом вы забудете о подобных ситуациях. Лучшее и самое послушное тесто на пельмени из всех, что я пробовала! Оно также прекрасно подходит и для вареников, и для хинкали.

Рецепт же когда-то подглядела у любимой тетушки из Сибири. А сибиряки, уж поверьте, знают толк в пельменях. Специально выделяю время и один раз в месяц делаю заготовки полуфабрикатов на всю семью сразу. После размораживания они не теряют привлекательный внешний вид и хорошо варятся без повреждений. Очень удобно. Ниже вы также узнаете, с чем и как интересно подать пельмени к столу.

готовые пельмени

3.9/5

Ингредиенты

Пшеничная мука
3,5 стак.
Яйцо
1 шт.
Вода
1 стак.
Соль
0,5 ч. л.
Подсолнечное масло
1 ст. л.
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Приготовление

  1. 1В просторную миску просейте муку, соль. просеивание муки
  2. 2Вбейте яйцо и добавьте растительное масло. Лучше брать подсолнечное без запаха. Всё тщательно перемешайте.
  3. 3Не спеша тонкой струйкой влейте крутой кипяток. заливание кипятка в тесто
  4. 4Другой рукой в это время перемешивайте массу. Должно получиться мягкое заварное тесто. Если тесто горячее для дальнейшей работы, оставьте его остыть на пару минут. замес заварного теста
  5. 5Вымесите тесто до однородности. Можно замесить в миске или же переложить на стол (как вам удобно). Муку на стол распылять не стоит: заварное тесто не липнет ни к столу, ни к рукам. лепка пельменей
  6. 6Заготовка отлично подходит для пельменей, вареников и даже хинкали. С таким тестом уместна практически любая начинка: из сладкого желательно использовать ягоды или творог, из соленого — мясо, картошку, капусту.
Что по поводу подачи, то, пока варятся пельмени, рекомендую сделать остренький соус. Выдавите сок лимона, добавьте ложку дижонской горчицы, смесь перцев и немного масла. Сверху украсьте порезанной петрушкой. Сытное и вкусное блюдо готово!

Автор рецепта

Ксения Гуменчук
Ксения любит домашний уют, скрашенный британскими сериалами и домашней выпечкой, приготовленной по рецептам из бабушкиной кулинарной книги. К слову, ценные записи она планирует передать по наследству вместе с оригинальными горшками для куличей. Редактор «Со Вкусом» считает творог уникальным материалом для кулинарного творчества, поэтому с радостью поделится с читателями рецептами налистников, запеканок и сырников. Путешествия захватывают Ксению не меньше кулинарии, будь то величественная Барселона, тихий юг Португалии, местные велопрогулки или ближайшая арт-выставка.

Комментарии

  1. Лилия - 19:08, 27.12.2021 Ответить
    В наших ресторанах только на таком тесте делается лепка. Тесто пластичное, нежное при варке и очень вкусное.
  2. Сергей - 17:41, 26.12.2021 Ответить
    6 стакана муки 2ч- ложки соли,3-4 яйца,2/3третих подсолнечного масла,4/3третих кипятка замесить ,на холод на 30 минут,удачи
  3. Алла - 08:08, 26.12.2021 Ответить
    А в колмчечтвенном эквиваленте? Сколько чего надо?
  4. Виталий - 19:00, 25.12.2021 Ответить
    О еде. Чем же питаться? Как лучше составить рацион для себя и семьи? Ведь у каждого свои привычки. Личный набор из четырёх продуктов: рис, грибы, яйца, томаты (свежие или в виде соусов, паст, кетчупов). Плюс к этому добавить картофель, майонез, зелень, морковь, пшеничный хлеб, варенье, ягоды, сливочное и растительное масла, сыр и прочее. Такая диета сытна, даёт достаточно энергии для любой работы. … Зачастую, люди, которые никогда раньше не задумывались о том, что едят, выслушав проповедь о сострадании и согласившись с ней, вдруг спохватываются: а что же есть-то, если не рыбу да мясо?! Первое: как правило, в нашем рационе желательно иметь все пять групп питательных элементов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Умышленно обеднённые диеты, включая «монодиеты» успешно применяются с лечебными целями, но они не должны быть излишне длительными. Помогает в лечебных и очистительных целях и полное голодание (обязательно с сохранением приёма воды!) длительностью в пределах трёх суток. Если же есть желание поголодать дольше — то это можно делать только под контролем специалиста по лечебному голоданию. Выход из голодания должен быть плавным. Первые приёмы пищи лучше делать из соков и фруктов. Белки, жиры и углеводы содержатся одновременно практически в каждом естественном продукте: молоке, любом зерне, любом овоще и т.д. — но в разных соотношениях. К «белковым» продуктам относятся молоко и молочно-кислые изделия, творог, сыр, яйца, орехи, грибы, соя, горох, фасоль, бобы. Наибольшую ценность в обеспечении организма белком, представляют те продукты, которые содержат полные наборы именно «незаменимых» аминокислот. А это — молоко и яйца. К углеводистой пище относят все овощи, фрукты, ягоды, крупы, зелень, варенье, мёд… При этом, растительные тела и зёрна богаты клетчаткой, важной для нормальной работы кишечника, и витаминами, особенно С и группы В, а сахара дают, в том числе, быстро утилизируемую организмом энергию. Общеизвестной сейчас является информация о том, что очень нужные организму витамины группы В содержатся в хлебе. Но важно знать, что в хлебе из муки высших сортов их почти не остаётся, как и белков. Намного полезнее сорта хлеба «грубого помола» или с добавлением отрубей. То же — и о рисе. Гораздо полезнее рис не шлифованный, ибо именно он содержит большое количество витаминов группы В, а также белок. И последний совет: не думайте слишком много о еде!
  5. Рената - 17:24, 25.12.2021 Ответить
    Отличный рецепт! Лепили пельмешки всей семьёй, даже мужу и сыну понравилось с ним работать. Никакой муки на пальчиках. Красота! Только я на каждый пельмешек отдельно сочни катаю, не подсыхало, не липло. И на вкус понравилось.
  6. Anastasya - 15:21, 25.12.2021 Ответить
    Много лет,леплю пельмени и вареники из такого теста,только для вареников вместо воды беру молоко.Не делайте его очень крутым,берите меньше муки,она у всех разная.Тесто отличное,вкусное ,а главное, никогда не рвётся.
  7. Светлана - 12:54, 25.12.2021 Ответить
    А я использую рецеп из "Лавка счастья снова с вами", просто соблюдать пропорции и ВСЁ.Очень милая женщина рассказывает.Рекомендую.
  8. Калян - 12:43, 25.12.2021 Ответить
    Пельмени-самое демократичное блюдо. Главное- хорошее мясо. А с чем есть- на свой вкус: с маслом, сметаной, кутчупом.хреном, горчицей и пр. И тесто самое простое: мука, вода, соль. Зачем другие ингредиенты, если при варке все переходит в бульон, который не все употребляют?
  9. Любовь - 11:48, 25.12.2021 Ответить
    Я такое тесто делаю уже лет 10. Яйцо не кладу. Можно замораживать.
  10. Татьяна - 11:36, 25.12.2021 Ответить
    Сибирики такие никогда не делали .Тесто крутое и не вкусное .Яйца в тесте делают тесто пластилиновым , не раскатать . Тесто на молоке или жирной сметане -вкусно и без масла .В начинке свинина и свежая капуста -китайские .Татары любят в начинку картошку добавлять .Сибирские с тремя видами мяса .Я уважаю китайские с жирной свиникой , лучком и капустой внутри .Капуста даёт сок .раскусить пельмешек - сочный , вкусный ...Тесто мягонькое , внутри сочное мясо -сказка !!!!
  11. Марина - 09:51, 25.12.2021 Ответить
    Тесто получпется очень крутое и не эластичное рпскатывать очень сложно
  12. Regina - 23:31, 24.12.2021 Ответить
    Здравствуйте, хотелось уточнить, яйцо с маслом первыми добавить в муку а потом кипяток или же наоборот?

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