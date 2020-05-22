Пирожки с творогом, жаренные на сковороде

Пирожки с творогом, жаренные на сковороде
Тип: Закуски
Время: 20 минут
Сложность: Средне
Порций: 8
Выпечка
Закуски

Рецепты домашних пирожков быстрого приготовления всегда пользовались успехом у занятых хозяек. При этом начинкой могут послужить самые разномастные продукты: от рыбных консервов до нежнейшего картофельного пюре. Несомненно, пирожки с творогом вы тоже когда-то уже готовили. Но не по этому обалденному рецепту!

Бытует мнение, что фритюр улучшает вкус буквально каждого продукта. Даже сладости в нём получаются вкуснее. Что уже говорить о сытных перекусах. К примеру, пирожки с творогом, жаренные на сковороде, можно есть хоть неделю подряд. Не надоедают, и ограничиться одним пирожком невозможно.

пирожки с творогом

2.5/5

Ингредиенты

Пшеничная мука
500 г
Соль
0,5 ч. л.
Сода
0,5 ч. л.
Подсолнечное масло
200 мл
Кефир
400 мл
Творог
180 г
Твердый сыр
100 г
Зеленый лук
0,5 пуч.
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Приготовление

  1. 1В глубокую емкость просейте муку. Смешайте ее венчиком с солью и содой. Затем добавьте кефир и 50 г подсолнечного масла. Вымесите тесто теперь уже руками.
  2. 2Оно должно получиться мягким и слегка липким. Отложите тесто в сторону и приготовьте начинку. Для этого толкушкой для пюре перемешайте творог с рубленой зеленью и сыром, натертым на крупную терку. пирожки с творогом на сковороде
  3. 3Готовое тесто раскатайте в колбаску средней толщины и поделите на кусочки. У нас их получилось 16. Каждый кусочек скалкой растяните в лепешку. Выложите по ложке начинки.
  4. 4Края лепешки соедините. Разровняйте поверхность пирожка, чтобы не было видно швов. Проделайте этот трюк с каждой следующей лепешкой. На сковороде разогрейте оставшееся масло. как приготовить пирожки с творогом
  5. 5Готовьте в нём пирожки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжаривайте изделия с каждой стороны по 2–3 минуты. Готовые пирожки выложите на бумажную салфетку.
Согласитесь, такие пирожки с творогом готовятся слишком просто, чтобы не попробовать. Начинка внутри не только пикантная, но и тягучая благодаря твердому сыру. Замечательный сытный перекус можно и на работу взять, и между основными приемами пищи употребить. Ждем вашего мнения!

Автор рецепта

Татьяна Роздольская
Классическая фантастика и английская литература ХХ века — далеко не предел интересов нашего редактора. Таня обожает активный отдых на природе. Готовит девушка для пикников упоенно и умело: мясо, рыба, овощи, сырные роллы в лаваше — всё удается Тане на ура. Редактор «Со Вкусом» увлекается походами и мечтает побывать в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании. Для усовершенствования своих блюд девушка черпает вдохновение в зарубежных и отечественных кулинарных шоу. Именно поэтому у нее так хорошо получаются коктейли, закуски, особенно маффины с сыром и домашняя пицца.

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