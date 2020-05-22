Рецепты домашних пирожков быстрого приготовления всегда пользовались успехом у занятых хозяек. При этом начинкой могут послужить самые разномастные продукты: от рыбных консервов до нежнейшего картофельного пюре. Несомненно, пирожки с творогом вы тоже когда-то уже готовили. Но не по этому обалденному рецепту!

Бытует мнение, что фритюр улучшает вкус буквально каждого продукта. Даже сладости в нём получаются вкуснее. Что уже говорить о сытных перекусах. К примеру, пирожки с творогом, жаренные на сковороде, можно есть хоть неделю подряд. Не надоедают, и ограничиться одним пирожком невозможно.

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Приготовление 1 В глубокую емкость просейте муку. Смешайте ее венчиком с солью и содой. Затем добавьте кефир и 50 г подсолнечного масла. Вымесите тесто теперь уже руками. 2 Оно должно получиться мягким и слегка липким. Отложите тесто в сторону и приготовьте начинку. Для этого толкушкой для пюре перемешайте творог с рубленой зеленью и сыром, натертым на крупную терку. 3 Готовое тесто раскатайте в колбаску средней толщины и поделите на кусочки. У нас их получилось 16. Каждый кусочек скалкой растяните в лепешку. Выложите по ложке начинки. 4 Края лепешки соедините. Разровняйте поверхность пирожка, чтобы не было видно швов. Проделайте этот трюк с каждой следующей лепешкой. На сковороде разогрейте оставшееся масло. 5 Готовьте в нём пирожки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжаривайте изделия с каждой стороны по 2–3 минуты. Готовые пирожки выложите на бумажную салфетку.

Согласитесь, такие пирожки с творогом готовятся слишком просто, чтобы не попробовать. Начинка внутри не только пикантная, но и тягучая благодаря твердому сыру. Замечательный сытный перекус можно и на работу взять, и между основными приемами пищи употребить. Ждем вашего мнения!