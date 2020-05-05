Шведские фрикадельки — легендарное блюдо торговой сети IKEA. Многие приходят в магазин вовсе не за мебелью, а за очередной порцией мясных шариков. Кто бы мог подумать, что в гипермаркете такого масштаба можно полакомиться фирменным угощением прямо в отделе кулинарии. Но теперь фрикадельки из IKEA можно с легкостью приготовить у себя дома.
Всё потому, что торговая сеть IKEA поделилась настоящим рецептом митболов в Twitter. Так компания решила поддержать своих подписчиков во время карантина. А мы не могли пройти мимо столь грандиозного события. Как оказалось, приготовить фрикадельки из IKEA не так уж и сложно. Во-первых, нужны исключительно свежие продукты для мясных шариков. Во-вторых, понадобятся особые ингредиенты для фирменного соуса. Кроме того, нужно знать пару нюансов для того, чтобы фрикадельки не развалились.
Ингредиенты
- Говяжий фарш
- 500 г
- Свиной фарш
- 250 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 зуб.
- Панировочные сухари
- 100 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Молоко
- 5 ст. л.
- Сливочное масло
- 40 г
- Пшеничная мука
- 40 г
- Говяжий бульон
- 150 мл
- Овощной бульон
- 150 мл
- Сливки
- 150 мл
- Соевый соус
- 2 ч. л.
- Дижонская горчица
- 1 ч. л.
- Подсолнечное масло
- по вкусу
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
Приготовление
- 1Смешайте оба вида фарша, добавьте выдавленный чеснок, измельченный лук, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Вымесите сочный фарш.
- 2Далее сформируйте небольшие шарики из полученного фарша. Переложите их на тарелку и отправьте в холодильник на 2 часа. Это нужно, чтобы митболы не развалились во время приготовления.
- 3Обжарьте фрикадельки на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом со всех сторон. Затем выложите шарики на противень и накройте фольгой. Выпекайте блюдо 30 минут при 160–180 градусах.
- 4Пока пекутся мясные шарики, приготовьте соус. Для этого растопите сливочное масло на сковороде. Затем добавьте муку, как в соусе бешамель.
- 5Понемногу вливайте в соус овощной и мясной бульоны, постоянно мешая смесь. Затем добавьте сливки, горчицу, соевый соус. Готовьте соус на слабом огне, помешивая, пока он не загустеет.
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