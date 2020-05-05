Фирменные фрикадельки из IKEA

Фирменные фрикадельки из IKEA
Тип: Закуски
Время: 50 минут
Сложность: Средне
Порций: 8
Закуски
Мясо

Шведские фрикадельки — легендарное блюдо торговой сети IKEA. Многие приходят в магазин вовсе не за мебелью, а за очередной порцией мясных шариков. Кто бы мог подумать, что в гипермаркете такого масштаба можно полакомиться фирменным угощением прямо в отделе кулинарии. Но теперь фрикадельки из IKEA можно с легкостью приготовить у себя дома.

Всё потому, что торговая сеть IKEA поделилась настоящим рецептом митболов в Twitter. Так компания решила поддержать своих подписчиков во время карантина. А мы не могли пройти мимо столь грандиозного события. Как оказалось, приготовить фрикадельки из IKEA не так уж и сложно. Во-первых, нужны исключительно свежие продукты для мясных шариков. Во-вторых, понадобятся особые ингредиенты для фирменного соуса. Кроме того, нужно знать пару нюансов для того, чтобы фрикадельки не развалились.

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Ингредиенты

Говяжий фарш
500 г
Свиной фарш
250 г
Лук
1 шт.
Чеснок
1 зуб.
Панировочные сухари
100 г
Яйцо
1 шт.
Молоко
5 ст. л.
Сливочное масло
40 г
Пшеничная мука
40 г
Говяжий бульон
150 мл
Овощной бульон
150 мл
Сливки
150 мл
Соевый соус
2 ч. л.
Дижонская горчица
1 ч. л.
Подсолнечное масло
по вкусу
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Смешайте оба вида фарша, добавьте выдавленный чеснок, измельченный лук, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Вымесите сочный фарш. приготовление мясного фарша для фрикаделек
  2. 2Далее сформируйте небольшие шарики из полученного фарша. Переложите их на тарелку и отправьте в холодильник на 2 часа. Это нужно, чтобы митболы не развалились во время приготовления.
  3. 3Обжарьте фрикадельки на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом со всех сторон. Затем выложите шарики на противень и накройте фольгой. Выпекайте блюдо 30 минут при 160–180 градусах. обжаривание мясных фрикаделек на сковороде
  4. 4Пока пекутся мясные шарики, приготовьте соус. Для этого растопите сливочное масло на сковороде. Затем добавьте муку, как в соусе бешамель. добавление муки в сливочный соус
  5. 5Понемногу вливайте в соус овощной и мясной бульоны, постоянно мешая смесь. Затем добавьте сливки, горчицу, соевый соус. Готовьте соус на слабом огне, помешивая, пока он не загустеет. приготовление сливочного соуса для фрикаделек готовые фрикадельки в соусе с картофельным пюре
Подавайте мясные шарики в сливочном соусе с картофельным пюре. Как видите, на самом деле, фрикадельки из IKEA готовятся просто. Но благодаря фирменному сливочному соусу блюдо становится идеальным. Не забудьте поделиться рецептом со своими подругами. Перед таким кушаньем они точно не смогут устоять. Приятного аппетита!

Автор рецепта

Яна Сулима
Самое большое увлечение Яны — музыка. Она хорошо поет и даже немного играет на укулеле. Любит читать и просто обожает животных. Редактор «Со Вкусом» много путешествует. Для нее это не только лучший способ отдохнуть от повседневной рутины, но и основной источник кулинарного вдохновения. Яна успешно экспериментирует на кухне в поисках идеального рецепта. Чего только стоит ее домашний хумус! И точно не пройдет мимо ресторанчика, если там подают фалафель.

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