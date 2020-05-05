Шведские фрикадельки — легендарное блюдо торговой сети IKEA. Многие приходят в магазин вовсе не за мебелью, а за очередной порцией мясных шариков. Кто бы мог подумать, что в гипермаркете такого масштаба можно полакомиться фирменным угощением прямо в отделе кулинарии. Но теперь фрикадельки из IKEA можно с легкостью приготовить у себя дома.

Всё потому, что торговая сеть IKEA поделилась настоящим рецептом митболов в Twitter. Так компания решила поддержать своих подписчиков во время карантина. А мы не могли пройти мимо столь грандиозного события. Как оказалось, приготовить фрикадельки из IKEA не так уж и сложно. Во-первых, нужны исключительно свежие продукты для мясных шариков. Во-вторых, понадобятся особые ингредиенты для фирменного соуса. Кроме того, нужно знать пару нюансов для того, чтобы фрикадельки не развалились.

0/5

Приготовление 1 Смешайте оба вида фарша, добавьте выдавленный чеснок, измельченный лук, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Вымесите сочный фарш. 2 Далее сформируйте небольшие шарики из полученного фарша. Переложите их на тарелку и отправьте в холодильник на 2 часа. Это нужно, чтобы митболы не развалились во время приготовления. 3 Обжарьте фрикадельки на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом со всех сторон. Затем выложите шарики на противень и накройте фольгой. Выпекайте блюдо 30 минут при 160–180 градусах. 4 Пока пекутся мясные шарики, приготовьте соус. Для этого растопите сливочное масло на сковороде. Затем добавьте муку, как в соусе бешамель 5 Понемногу вливайте в соус овощной и мясной бульоны, постоянно мешая смесь. Затем добавьте сливки, горчицу, соевый соус. Готовьте соус на слабом огне, помешивая, пока он не загустеет.

Подавайте мясные шарики в сливочном соусе с картофельным пюре. Как видите, на самом деле, фрикадельки из IKEA готовятся просто. Но благодаря фирменному сливочному соусу блюдо становится идеальным. Не забудьте поделиться рецептом со своими подругами. Перед таким кушаньем они точно не смогут устоять. Приятного аппетита!