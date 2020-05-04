Закарпатские рулетики из свинины «Цибулячки» на сковороде

Закарпатские рулетики из свинины «Цибулячки» на сковороде
Тип: Закуски
Время: 60 минут
Сложность: Средне
Порций: 6
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Закуски
Мясо

Эти закарпатские рулетики из свинины называются очень колоритно — «Цибулячки». Все дело в том, что они наполнены начинкой из маринованного лука. Этот продукт на украинском языке называется «цибулей».

Безусловно, закарпатская кухня известна своей интернациональностью. В блюдах этого этноса легко сочетаются традиции многих народов. Смешиваясь, они превращаются во что-то совсем новое и очень интересное. Закарпатская кулинария — это сытные и вкусные завтраки, обеды и ужины. У вас есть прекрасный повод в этом убедиться.

Прежде всего, закарпатские «Цибулячки» делает особенными сметанный соус, в котором нужно тушить рулеты. В традиционном рецепте в него добавляют сладкую паприку, что позволяет избежать остроты.

рулетики из свинины

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Ингредиенты

Свинина
800 г
Лук
4 шт.
Сметана
350 г
Сахар
1 ч. л.
Уксус
1 ч. л.
Пшеничная мука
3 ст. л.
Паприка
1 ст. л.
Укроп
30 г
Зеленый лук
20 г
Подсолнечное масло
по вкусу
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Нарежьте 3 луковицы полукольцами, добавьте сахар, уксус 9 % и перемешайте.
  2. 2Нарежьте мясо кусочками, как на стейки, отбейте его с двух сторон, посолите и поперчите.
  3. 3На каждый кусочек выложите луковую начинку и аккуратно сверните рулетики. Каждый из них обваляйте в муке и отправьте на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжаривайте со всех сторон до румяной корочки.
  4. 4Отдельно обжарьте на растительном масле оставшийся нарезанный лук, добавьте порубленный зеленый лук, муку и сметану, добавьте соль и паприку. Если соус слишком густой, добавьте воды по вкусу. Всыпьте порубленный укроп и перемешайте.
  5. 5Выложите в сметанный соус мясные рулетики, накройте крышкой и тушите 40 минут на слабом огне.
Закарпатские рулетики из свинины «Цибулячки» можно подавать с любым гарниром. Особенно они хороши с рисом и картофелем. Кстати, лук не получается вареным или мягким. Он сохраняет весь сок внутри рулетика и остается слегка хрустящим и сладковатым.

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

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