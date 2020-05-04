Эти закарпатские рулетики из свинины называются очень колоритно — «Цибулячки». Все дело в том, что они наполнены начинкой из маринованного лука. Этот продукт на украинском языке называется «цибулей».
Безусловно, закарпатская кухня известна своей интернациональностью. В блюдах этого этноса легко сочетаются традиции многих народов. Смешиваясь, они превращаются во что-то совсем новое и очень интересное. Закарпатская кулинария — это сытные и вкусные завтраки, обеды и ужины. У вас есть прекрасный повод в этом убедиться.
Прежде всего, закарпатские «Цибулячки» делает особенными сметанный соус, в котором нужно тушить рулеты. В традиционном рецепте в него добавляют сладкую паприку, что позволяет избежать остроты.
Ингредиенты
- Свинина
- 800 г
- Лук
- 4 шт.
- Сметана
- 350 г
- Сахар
- 1 ч. л.
- Уксус
- 1 ч. л.
- Пшеничная мука
- 3 ст. л.
- Паприка
- 1 ст. л.
- Укроп
- 30 г
- Зеленый лук
- 20 г
- Подсолнечное масло
- по вкусу
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
Приготовление
- 1Нарежьте 3 луковицы полукольцами, добавьте сахар, уксус 9 % и перемешайте.
- 2Нарежьте мясо кусочками, как на стейки, отбейте его с двух сторон, посолите и поперчите.
- 3На каждый кусочек выложите луковую начинку и аккуратно сверните рулетики. Каждый из них обваляйте в муке и отправьте на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжаривайте со всех сторон до румяной корочки.
- 4Отдельно обжарьте на растительном масле оставшийся нарезанный лук, добавьте порубленный зеленый лук, муку и сметану, добавьте соль и паприку. Если соус слишком густой, добавьте воды по вкусу. Всыпьте порубленный укроп и перемешайте.
- 5Выложите в сметанный соус мясные рулетики, накройте крышкой и тушите 40 минут на слабом огне.
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