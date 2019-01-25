Соус муждей, пожалуй, самый востребованный соус в молдавской и румынской кухне. Быстро готовится, недорогой, универсальный, эффектный — этим и объясняется его бешеная популярность. Подходит ко всем блюдам: постным, мясным, рыбным, к несладкой выпечке.
В разных регионах существуют свои особенности приготовления соуса, но основным ингредиентом всегда остается чеснок. В муждей не всегда добавляют уксус, а вместо воды используют мясной или овощной бульон. Существует и жгучий вариант соуса, где вместо болгарского перца кладут острый чили. Муждей может быть с грецкими орехами (еще один культовый продукт молдавской кухни) и даже с йогуртом.
Ингредиенты
- Чеснок
- 8–10 зуб.
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
- Петрушка
- 1 ст. л.
- Грецкие орехи
- 1 ст. л.
- Яблочный уксус
- 1 ст. л.
- Подсолнечное масло
- 1 ст. л.
- Вода
- 100 мл
- Болгарский перец
- 1 шт.
Приготовление
- 1Очищенный чеснок мелко нарежьте, затем разотрите в ступке с солью и перцем. Добавьте измельченные орехи и продолжите растирать.
- 2К полученной кашице влейте холодную кипяченую воду, уксус и масло, добавьте нарезанный как можно мельче болгарский перец, тщательно перемешайте и перелейте в подходящую соусницу.
Муждей — неотъемлемый спутник мамалыги. Идеально подходит к блюдам из картофеля, жареным кабачкам, пирожкам с горохом. Желаете узнать больше рецептов молдавской кухни — пройдите на нашу новую статью с подборкой самых ярких и популярных из них! Не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями.
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