Соус муждей, пожалуй, самый востребованный соус в молдавской и румынской кухне. Быстро готовится, недорогой, универсальный, эффектный — этим и объясняется его бешеная популярность. Подходит ко всем блюдам: постным, мясным, рыбным, к несладкой выпечке.

В разных регионах существуют свои особенности приготовления соуса, но основным ингредиентом всегда остается чеснок. В муждей не всегда добавляют уксус, а вместо воды используют мясной или овощной бульон. Существует и жгучий вариант соуса, где вместо болгарского перца кладут острый чили. Муждей может быть с грецкими орехами (еще один культовый продукт молдавской кухни) и даже с йогуртом.

2/5