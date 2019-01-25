Домашний чесночный соус

Домашний чесночный соус
Тип: Закуски
Время: 20 минут
Сложность: Легко
Порций: 6
Веганские
Вегетарианские
Закуски
Соусы

Соус муждей, пожалуй, самый востребованный соус в молдавской и румынской кухне. Быстро готовится, недорогой, универсальный, эффектный — этим и объясняется его бешеная популярность. Подходит ко всем блюдам: постным, мясным, рыбным, к несладкой выпечке.

В разных регионах существуют свои особенности приготовления соуса, но основным ингредиентом всегда остается чеснок. В муждей не всегда добавляют уксус, а вместо воды используют мясной или овощной бульон. Существует и жгучий вариант соуса, где вместо болгарского перца кладут острый чили. Муждей может быть с грецкими орехами (еще один культовый продукт молдавской кухни) и даже с йогуртом.

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Ингредиенты

Чеснок
8–10 зуб.
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
Петрушка
1 ст. л.
Грецкие орехи
1 ст. л.
Яблочный уксус
1 ст. л.
Подсолнечное масло
1 ст. л.
Вода
100 мл
Болгарский перец
1 шт.
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Приготовление

  1. 1Очищенный чеснок мелко нарежьте, затем разотрите в ступке с солью и перцем. Добавьте измельченные орехи и продолжите растирать.
  2. 2К полученной кашице влейте холодную кипяченую воду, уксус и масло, добавьте нарезанный как можно мельче болгарский перец, тщательно перемешайте и перелейте в подходящую соусницу. чесночный соус к мамалыге
Муждей — неотъемлемый спутник мамалыги. Идеально подходит к блюдам из картофеля, жареным кабачкам, пирожкам с горохом. Желаете узнать больше рецептов молдавской кухни — пройдите на нашу новую статью с подборкой самых ярких и популярных из них! Не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями.

Автор рецепта

Марина Артемова
Страсть к кулинарии испытывала с детства, а пробудить это чувство помогли дружные семейные обеды. Обожает выпечку и мясные блюда, особенно говядину с имбирем в рукаве! Убеждена, что невкусных блюд не бывает, есть те, которые пока еще не доводилось готовить. Марина стремится максимально сохранить полезность продуктов, а пряности и специи придают ее творениям неповторимые оттенки вкуса, ведь это поэзия кухни!

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