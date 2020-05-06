Скумбрия под шубой в духовке

Скумбрия под шубой в духовке
Тип: Закуски
Время: 40 минут
Сложность: Средне
Порций: 4
Закуски
Овощи
Рыба

Что может быль более соблазнительным, чем выложить пару кусочков маринованной скумбрии на свежий домашний хлеб. Такая закуска мигом возвращает к жизни, поднимает настроение. Но, согласитесь, закуской не наешься. Поэтому к обеду больше подойдет скумбрия под шубой в духовке.

Рецепт этого блюда удивит вас своей простотой и экстравагантностью. Не каждый день ведь обедаешь рыбой с цуккини, не правда ли? Скумбрия под шубой должна вам понравиться. Убедитесь сами!

филе скумбрии

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Ингредиенты

Скумбрия
2 шт.
Панировочные сухари
4 ст. л.
Цукини
0,5 шт.
Оливковое масло
4 ст. л.
Соль
1 щеп.
Орегано
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Первым делом выпотрошите и разделите тушки скумбрии на филе. Пинцетом или ножом достаньте косточки. Готовое филе промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
  2. 2Приготовьте панировку. Цукини натрите на крупной терке. Отожмите жидкость. Смешайте цукини с панировочными сухарями, добавив масло, соль с перцем и орегано. скумбрия под шубой
  3. 3Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой. Каждое филе вываляйте в панировке, выложите в форму. Дополнительно сбрызните оливковым маслом.
  4. 4Готовьте блюдо в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Когда увидите золотистую корочку, доставайте скумбрию из духовки и подавайте на стол. скумбрия под шубой в духовке
Как видите, чтобы приготовить скумбрию в духовке вкусно, вам не понадобятся какие-либо особые навыки. Следуйте рецепту и технологии, а в результате — наслаждайтесь эффектом всей семьей. А как вы обычно готовите скумбрию? Делитесь рецептом!

Автор рецепта

Татьяна Роздольская
Классическая фантастика и английская литература ХХ века — далеко не предел интересов нашего редактора. Таня обожает активный отдых на природе. Готовит девушка для пикников упоенно и умело: мясо, рыба, овощи, сырные роллы в лаваше — всё удается Тане на ура. Редактор «Со Вкусом» увлекается походами и мечтает побывать в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании. Для усовершенствования своих блюд девушка черпает вдохновение в зарубежных и отечественных кулинарных шоу. Именно поэтому у нее так хорошо получаются коктейли, закуски, особенно маффины с сыром и домашняя пицца.

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