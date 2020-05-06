Что может быль более соблазнительным, чем выложить пару кусочков маринованной скумбрии на свежий домашний хлеб. Такая закуска мигом возвращает к жизни, поднимает настроение. Но, согласитесь, закуской не наешься. Поэтому к обеду больше подойдет скумбрия под шубой в духовке.

Рецепт этого блюда удивит вас своей простотой и экстравагантностью. Не каждый день ведь обедаешь рыбой с цуккини, не правда ли? Скумбрия под шубой должна вам понравиться. Убедитесь сами!

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Приготовление 1 Первым делом выпотрошите и разделите тушки скумбрии на филе. Пинцетом или ножом достаньте косточки. Готовое филе промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. 2 Приготовьте панировку. Цукини натрите на крупной терке. Отожмите жидкость. Смешайте цукини с панировочными сухарями, добавив масло, соль с перцем и орегано. 3 Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой. Каждое филе вываляйте в панировке, выложите в форму. Дополнительно сбрызните оливковым маслом. 4 Готовьте блюдо в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Когда увидите золотистую корочку, доставайте скумбрию из духовки и подавайте на стол.