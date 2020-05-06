Что может быль более соблазнительным, чем выложить пару кусочков маринованной скумбрии на свежий домашний хлеб. Такая закуска мигом возвращает к жизни, поднимает настроение. Но, согласитесь, закуской не наешься. Поэтому к обеду больше подойдет скумбрия под шубой в духовке.
Рецепт этого блюда удивит вас своей простотой и экстравагантностью. Не каждый день ведь обедаешь рыбой с цуккини, не правда ли? Скумбрия под шубой должна вам понравиться. Убедитесь сами!
Ингредиенты
- Скумбрия
- 2 шт.
- Панировочные сухари
- 4 ст. л.
- Цукини
- 0,5 шт.
- Оливковое масло
- 4 ст. л.
- Соль
- 1 щеп.
- Орегано
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
Приготовление
- 1Первым делом выпотрошите и разделите тушки скумбрии на филе. Пинцетом или ножом достаньте косточки. Готовое филе промойте под проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
- 2Приготовьте панировку. Цукини натрите на крупной терке. Отожмите жидкость. Смешайте цукини с панировочными сухарями, добавив масло, соль с перцем и орегано.
- 3Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой. Каждое филе вываляйте в панировке, выложите в форму. Дополнительно сбрызните оливковым маслом.
- 4Готовьте блюдо в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Когда увидите золотистую корочку, доставайте скумбрию из духовки и подавайте на стол.
Как видите, чтобы приготовить скумбрию в духовке вкусно, вам не понадобятся какие-либо особые навыки. Следуйте рецепту и технологии, а в результате — наслаждайтесь эффектом всей семьей. А как вы обычно готовите скумбрию? Делитесь рецептом!
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