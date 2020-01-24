Это прекрасный рецепт для праздничного стола. Нарезка сальтисона из куриных желудков смотрится красиво и гармонично с любыми блюдами, а готовить его на удивление просто и быстро. Такая закуска, приготовленная в домашних условиях, точно найдет отклик в сердцах ваших гостей.
Но сальтисон можно подавать не только на праздничный стол. Очень часто я готовлю его в будний день, чтобы дать сыну в школу, а мужу — на работу. Просто режу, кладу на хлеб, и получаются вкусные и сытные бутерброды.
Ингредиенты
- Куриные желудки
- 2 кг
- Желатин
- 10 г
- Паприка
- 0,5 ч. л.
- Орегано
- 1 ч. л.
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Дижонская горчица
- 1 ст. л.
- Перец душистый
- 10 шт.
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
Приготовление
- 1Хорошенько промойте и очистите от жировых пленок куриные желудочки. Замочите в воде с уксусом, оставьте на час. Затем промойте.
- 2Варите желудочки на небольшом огне до полной готовности, посолите, поперчите, добавьте душистый перец и лавровый лист.
- 3Отцедите желудочки, но не выливайте бульон. Добавьте к желудочкам орегано и паприку.
- 4Отлейте 150 мл бульона, подождите пока он остынет, залейте желатин. Распустите его, не доводя до кипения, и влейте к куриным желудочкам, перемешайте.
- 5Возьмите ветчинницу или, если такой нет, любую форму, выстелите ее пленкой, плотно уложите, поставьте сверху небольшой груз и поместите в холодильник на ночь. Подавайте с горчицей.
Если любите блюда поострее, к желудочкам сразу после варки можно добавить мелко нарезанный или давленый чеснок. А вместо горчицы можно попробовать другой соус, который сам нравится. Разобравшись один раз, как готовить сальтисон, в будущем вы сделаете его своим фирменным блюдом.
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