Это прекрасный рецепт для праздничного стола. Нарезка сальтисона из куриных желудков смотрится красиво и гармонично с любыми блюдами, а готовить его на удивление просто и быстро. Такая закуска, приготовленная в домашних условиях, точно найдет отклик в сердцах ваших гостей.

Но сальтисон можно подавать не только на праздничный стол. Очень часто я готовлю его в будний день, чтобы дать сыну в школу, а мужу — на работу. Просто режу, кладу на хлеб, и получаются вкусные и сытные бутерброды.

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Приготовление 1 Хорошенько промойте и очистите от жировых пленок куриные желудочки. Замочите в воде с уксусом, оставьте на час. Затем промойте. 2 Варите желудочки на небольшом огне до полной готовности, посолите, поперчите, добавьте душистый перец и лавровый лист. 3 Отцедите желудочки, но не выливайте бульон. Добавьте к желудочкам орегано и паприку. 4 Отлейте 150 мл бульона, подождите пока он остынет, залейте желатин. Распустите его, не доводя до кипения, и влейте к куриным желудочкам, перемешайте. 5 Возьмите ветчинницу или, если такой нет, любую форму, выстелите ее пленкой, плотно уложите, поставьте сверху небольшой груз и поместите в холодильник на ночь. Подавайте с горчицей.