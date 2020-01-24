Сальтисон из куриных желудков

Сальтисон из куриных желудков
Тип: Закуски
Время: 60 минут
Сложность: Средне
Порций: 10
Закуски
Курица

Это прекрасный рецепт для праздничного стола. Нарезка сальтисона из куриных желудков смотрится красиво и гармонично с любыми блюдами, а готовить его на удивление просто и быстро. Такая закуска, приготовленная в домашних условиях, точно найдет отклик в сердцах ваших гостей.

Но сальтисон можно подавать не только на праздничный стол. Очень часто я готовлю его в будний день, чтобы дать сыну в школу, а мужу — на работу. Просто режу, кладу на хлеб, и получаются вкусные и сытные бутерброды.

3.5/5

Ингредиенты

Куриные желудки
2 кг
Желатин
10 г
Паприка
0,5 ч. л.
Орегано
1 ч. л.
Лавровый лист
2 шт.
Дижонская горчица
1 ст. л.
Перец душистый
10 шт.
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Хорошенько промойте и очистите от жировых пленок куриные желудочки. Замочите в воде с уксусом, оставьте на час. Затем промойте. куриные желудочки
  2. 2Варите желудочки на небольшом огне до полной готовности, посолите, поперчите, добавьте душистый перец и лавровый лист.
  3. 3Отцедите желудочки, но не выливайте бульон. Добавьте к желудочкам орегано и паприку. отварные куриные желудки со специями
  4. 4Отлейте 150 мл бульона, подождите пока он остынет, залейте желатин. Распустите его, не доводя до кипения, и влейте к куриным желудочкам, перемешайте.
  5. 5Возьмите ветчинницу или, если такой нет, любую форму, выстелите ее пленкой, плотно уложите, поставьте сверху небольшой груз и поместите в холодильник на ночь. Подавайте с горчицей. формирование сальтисона
Если любите блюда поострее, к желудочкам сразу после варки можно добавить мелко нарезанный или давленый чеснок. А вместо горчицы можно попробовать другой соус, который сам нравится. Разобравшись один раз, как готовить сальтисон, в будущем вы сделаете его своим фирменным блюдом.

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

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