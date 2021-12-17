Безусловно, селедка по шубой — незаменимая часть нашего меню, особенно праздничного. Этот классический салат хоть и получается у каждой хозяйки по-разному, но готовится обычно по одному и тому же рецепту. Мало кто пробует усовершенствовать и без того вкусную закуску.

Недавно я попробовала приготовить селедку под шубой от Ивлева — известного российского шеф-повара. Сперва рецепт меня удивил: так этот салат еще точно не готовили! Но душа экспериментатора не выдержала, и я попробовала новый вариант закуски. Теперь готовлю исключительно так!

3.4/5

Приготовление 1 Промойте, очистите и крупно нарежьте картофель, морковь и свеклу. Выложите их на противень, застеленный фольгой, сбрызните растительным маслом, посолите и приправьте специями. Запекайте овощи до готовности. Отварите яйца. 2 Готовые овощи остудите. Картофель разомните вилкой, свеклу и морковь натрите на крупной терке. Яичные белки натрите на мелкой терке. 3 Филе слабосоленой селедки и крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. 4 Теперь сформируем салат по слоям: картофель, селедка, немного щучьей икры, морковь, немного майонеза, крабовые палочки, яичные белки, щучья икра, свекла, майонез. 5 Украсьте салат по желанию размятыми или натертыми на мелкой терке яичными желтками.

Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать с давно знакомыми традиционными блюдами. Безусловно, вы уже отточили рецепт этой закуски до совершенства, но разве не хочется попробовать новые вкусовые оттенки? А какой необычный вариант классического салата пробовали вы?