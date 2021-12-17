Безусловно, селедка по шубой — незаменимая часть нашего меню, особенно праздничного. Этот классический салат хоть и получается у каждой хозяйки по-разному, но готовится обычно по одному и тому же рецепту. Мало кто пробует усовершенствовать и без того вкусную закуску.
Недавно я попробовала приготовить селедку под шубой от Ивлева — известного российского шеф-повара. Сперва рецепт меня удивил: так этот салат еще точно не готовили! Но душа экспериментатора не выдержала, и я попробовала новый вариант закуски. Теперь готовлю исключительно так!
Ингредиенты
- Картофель
- 3 шт.
- Сельдь
- 1 шт.
- Свекла
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Икра щуки
- 100 г
- Крабовые палочки
- 100 г
- Майонез
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
- Подсолнечное масло
- по вкусу
- Соль
- по вкусу
- Яйцо
- 3 шт.
Приготовление
- 1Промойте, очистите и крупно нарежьте картофель, морковь и свеклу. Выложите их на противень, застеленный фольгой, сбрызните растительным маслом, посолите и приправьте специями. Запекайте овощи до готовности. Отварите яйца.
- 2Готовые овощи остудите. Картофель разомните вилкой, свеклу и морковь натрите на крупной терке. Яичные белки натрите на мелкой терке.
- 3Филе слабосоленой селедки и крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.
- 4Теперь сформируем салат по слоям: картофель, селедка, немного щучьей икры, морковь, немного майонеза, крабовые палочки, яичные белки, щучья икра, свекла, майонез.
- 5Украсьте салат по желанию размятыми или натертыми на мелкой терке яичными желтками.
Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать с давно знакомыми традиционными блюдами. Безусловно, вы уже отточили рецепт этой закуски до совершенства, но разве не хочется попробовать новые вкусовые оттенки? А какой необычный вариант классического салата пробовали вы?
Комментарии