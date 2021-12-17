Селедка под шубой от Ивлева

Селедка под шубой от Ивлева
Тип: Закуски
Время: 45 минут
Сложность: Средне
Порций: 5
Закуски
Овощи
Рыба
Салаты

Безусловно, селедка по шубой — незаменимая часть нашего меню, особенно праздничного. Этот классический салат хоть и получается у каждой хозяйки по-разному, но готовится обычно по одному и тому же рецепту. Мало кто пробует усовершенствовать и без того вкусную закуску.

Недавно я попробовала приготовить селедку под шубой от Ивлева — известного российского шеф-повара. Сперва рецепт меня удивил: так этот салат еще точно не готовили! Но душа экспериментатора не выдержала, и я попробовала новый вариант закуски. Теперь готовлю исключительно так!

селедка под шубой

3.4/5

Ингредиенты

Картофель
3 шт.
Сельдь
1 шт.
Свекла
1 шт.
Морковь
1 шт.
Икра щуки
100 г
Крабовые палочки
100 г
Майонез
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
Подсолнечное масло
по вкусу
Соль
по вкусу
Яйцо
3 шт.
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Приготовление

  1. 1Промойте, очистите и крупно нарежьте картофель, морковь и свеклу. Выложите их на противень, застеленный фольгой, сбрызните растительным маслом, посолите и приправьте специями. Запекайте овощи до готовности. Отварите яйца. запеченные овощи
  2. 2Готовые овощи остудите. Картофель разомните вилкой, свеклу и морковь натрите на крупной терке. Яичные белки натрите на мелкой терке. тертые яичные белки
  3. 3Филе слабосоленой селедки и крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. нарезанная селедка
  4. 4Теперь сформируем салат по слоям: картофель, селедка, немного щучьей икры, морковь, немного майонеза, крабовые палочки, яичные белки, щучья икра, свекла, майонез. готовый салат
  5. 5Украсьте салат по желанию размятыми или натертыми на мелкой терке яичными желтками.
Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать с давно знакомыми традиционными блюдами. Безусловно, вы уже отточили рецепт этой закуски до совершенства, но разве не хочется попробовать новые вкусовые оттенки? А какой необычный вариант классического салата пробовали вы?

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

Комментарии

  1. Иван - 00:24, 17.01.2022 Ответить
    Не дай то бог, еще раз перевести продукты! Никогда! На вкус и цвет- товарища нет. Но по моему вкусу- ужас!
  2. Татьяна - 18:39, 22.12.2021 Ответить
    Если заменить картофель на авокадо, получается очень вкусно.И обязательно мелко порубленный синий лук.
  3. Варвара - 12:04, 21.12.2021 Ответить
    А вот я сделала этот салат, рискнула, только икру я взяла трески,экономненько😁 моя семья была в восторге, салат понравился очень,соседка съела одна весь лоток,благо я их делала сразу три, она не могла оторваться, крабовые палочки я порезала очень мелко, никто даже и не понял что они там есть, хотя классическую селёдку я делаю вкусно, просто захотелось попробовать, теперь пока не надоест, к классике не вернёмся. Вот думаю по тому же принципу сделать мимозу
  4. Надя - 02:44, 21.12.2021 Ответить
    Это точно!
  5. Ирина - 17:50, 20.12.2021 Ответить
    В обычный набор добавьте яблоко кислое и сельдерей . Ни каких яиц, дурацких крабовых палочек и икры)))
  6. Светлана - 13:26, 20.12.2021 Ответить
    Попробуйте в классический рецепт селёдки под шубой добавить слой тёртого сыра. Получается очень вкусно 👍
  7. Наталья - 11:16, 20.12.2021 Ответить
    А если в селёдку под шубой добавить зеленое яблочко ,очень вкусно
  8. Алексей - 02:38, 20.12.2021 Ответить
    Сначало нарезаем овощи, потом картофель разминаем вилкой, а морковь и свёклу натераем на тёрке! Всё это фиаско братан!
  9. Иван - 17:25, 19.12.2021 Ответить
    ХУ...ИТА! Классический рецепт ни какой недошеф-повар не переплюнет! ФАКТ!
  10. Антон - 12:20, 19.12.2021 Ответить
    Большей чуши в кулинарии я не видел! Как может быть селедка под шубой с крабовыми палочками? Называйте вещи правильно! И не пишите всякую ересь позоря национальные рецепты России
  11. Вероника - 12:19, 19.12.2021 Ответить
    Рецепт ужас !! Борода Ивлева кашмар, потому ,что однозначно , если Ивлев что- то приготовит , будут в еде его волосы ... ТЬФУ !!
  12. Вера - 08:44, 19.12.2021 Ответить
    А я нашла другой "секретный ингредиент", добавляющий изюминку в классическую шубу. Всего один! Но эффект до сих пор восхищает и меня, и моих последователей. Это каперсы, которые укладываются красиво сверху, можно просто по периметру или в россыпь. Очень рекомендую! А ещё с помощью каперсов и домашнего майонеза можно облагородить обычный винегрет. Только овощи для него тогда следует нарезать помельче. И на выходе - нежнейшей новый салат, только отдаленно напоминающий привычный винегрет.
  13. Анна - 06:54, 19.12.2021 Ответить
    Я очень люблю этот салат,выкладываю его на листья салата. Теперь попробую добавить крабовые палочки, а вдруг вкуснее будет 😋
  14. Евгений - 23:25, 18.12.2021 Ответить
    А где написано про оливье? Селёдка под шубой!
  15. Людмила. - 19:00, 18.12.2021 Ответить
    А по-моему, интересно! Я например, (вместо икры) кладу еще молоки сельди, и обязательно яйцо и маринованный лук.
  16. Елена - 13:21, 18.12.2021 Ответить
    Глупости! Оливье тем и хорош, что он классический! И нечего в него пихать всякую ерунду! Это уже не оливье будет!
  17. Людмила - 11:41, 18.12.2021 Ответить
    Точно фигня.
  18. Игорь - 10:16, 18.12.2021 Ответить
    Фигня а не рецепт , бред.

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