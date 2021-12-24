Практически у любого человека есть свои новогодние традиции. Кто-то каждый год ходит в баню, а я готовлю оливье на праздничный стол. Как же обойтись без этого символа. Но рядом всегда стоит одна-две тарелочки с новыми закусками. Всегда интересно создавать новые традиции. В этом году соседом оливье станет его брат — салат «Робин-Бобин».
Сначала мое внимание привлекло название блюда, а когда прочитала состав, поспешила записать рецепт. Ингредиенты довольно простые, но при этом отлично сочетаются между собой. Если консервированную фасоль я использовала много раз, то арахис до этого в закуски не добавляла. Заинтригованная результатом, спешу скорее попробовать.
Ингредиенты
- Ветчина
- 250 г
- Лук
- 1 шт.
- Уксус
- 1 ст. л.
- Вода
- 2 ст. л.
- Сахар
- 1 ч. л.
- Маринованные огурцы
- 150 г
- Яйцо
- 3 шт.
- Арахис
- 50 г
- Майонез
- по вкусу
- Соль
- по вкусу
Приготовление
- 1Мелко нарежьте лук и замаринуйте на 15 минут в смеси воды, сахара и уксуса 6 %. Затем слейте маринад.
- 2Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Нарежьте мясо и маринованные огурцы кубиками.
- 3Соедините ветчину, лук, огурцы и арахис. Отбросьте фасоль и горошек на дуршлаг, дайте жидкости стечь и добавьте бобовые к остальным ингредиентам. Заправьте майонезом и перемешайте.
- 4Установите разъемное кольцо на блюдо, выложите салат и слегка утрамбуйте. Сверху посыпьте тертыми яйцами, если хотите, можете их присолить. Уберите салат в холодильник на 30 минут. Снимите кольцо.
Скажу сразу, что вкус у салата необычный. Горошек и фасоль формируют нежную основу, а хрустящие солоноватые орешки, огурцы и маринованный лук делают закуску более пикантной. К тому же блюдо выглядит ярко и аппетитно. Но не готовьте салат слишком рано. Простояв в холодильнике несколько часов, он начнет течь, что испортит подачу. Однозначно буду делать эту закуску в будущем, и не только на праздники.
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