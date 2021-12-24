Салат «Робин-Бобин»: достойная замена оливье

Салат «Робин-Бобин»: достойная замена оливье
Тип: Закуски
Время: 25 минут
Сложность: Легко
Порций: 6
Закуски
Мясо
Овощи
Салаты

Практически у любого человека есть свои новогодние традиции. Кто-то каждый год ходит в баню, а я готовлю оливье на праздничный стол. Как же обойтись без этого символа. Но рядом всегда стоит одна-две тарелочки с новыми закусками. Всегда интересно создавать новые традиции. В этом году соседом оливье станет его брат — салат «Робин-Бобин».

Сначала мое внимание привлекло название блюда, а когда прочитала состав, поспешила записать рецепт. Ингредиенты довольно простые, но при этом отлично сочетаются между собой. Если консервированную фасоль я использовала много раз, то арахис до этого в закуски не добавляла. Заинтригованная результатом, спешу скорее попробовать.

3.4/5

Ингредиенты

Ветчина
250 г
Консервированная фасоль
200 г
Консервированный горошек
250 г
Лук
1 шт.
Уксус
1 ст. л.
Вода
2 ст. л.
Сахар
1 ч. л.
Маринованные огурцы
150 г
Яйцо
3 шт.
Арахис
50 г
Майонез
по вкусу
Соль
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Мелко нарежьте лук и замаринуйте на 15 минут в смеси воды, сахара и уксуса 6 %. Затем слейте маринад. маринованный лук
  2. 2Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Нарежьте мясо и маринованные огурцы кубиками. тертые яйца
  3. 3Соедините ветчину, лук, огурцы и арахис. Отбросьте фасоль и горошек на дуршлаг, дайте жидкости стечь и добавьте бобовые к остальным ингредиентам. Заправьте майонезом и перемешайте. салат с арахисом
  4. 4Установите разъемное кольцо на блюдо, выложите салат и слегка утрамбуйте. Сверху посыпьте тертыми яйцами, если хотите, можете их присолить. Уберите салат в холодильник на 30 минут. Снимите кольцо. салат с фасолью и яйцом
Скажу сразу, что вкус у салата необычный. Горошек и фасоль формируют нежную основу, а хрустящие солоноватые орешки, огурцы и маринованный лук делают закуску более пикантной. К тому же блюдо выглядит ярко и аппетитно. Но не готовьте салат слишком рано. Простояв в холодильнике несколько часов, он начнет течь, что испортит подачу. Однозначно буду делать эту закуску в будущем, и не только на праздники.

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.

Комментарии

  1. Ирина - 11:43, 28.12.2021 Ответить
    Есть сочетаемые продукты, есть новые блюда, которыми просто изобилуют разные издания после 90-х, некоторые сочетания продуктов могут привести к пищевому отравлению, негативному воздействию на поджелудочную железу, например, горошек и фасоль сами по себе вызывают синдром раздраженного кишечника, который включает другие заболевания, здоровье ваше, есть книга о вкусной и здоровой пище, которая издавалась пищевой промышленностью, где рецепты проверены минздравом.
  2. Ольга - 12:45, 27.12.2021 Ответить
    Вода и уксус для маринования лука, я так думаю)) я обычно мариную в рассоле от соленых огурцов или помидоров. В принципе, как оливье, только добавлена фасоль и арахис. Надо пробовать, а потом критиковать)
  3. Юлия - 07:58, 27.12.2021 Ответить
    Салат в принципе должен быть вкусным, маринованный лук с фасолью и огурцом отличное сочетание) я сделаю такой салат, попробую, но сначала не на новый год!)
  4. Любовь - 06:05, 27.12.2021 Ответить
    Господи,сколько из вас негатива выливается
  5. Yulik - 20:18, 26.12.2021 Ответить
    Настоящий робин бобин и никакого восторга :(( а из братства с оливье здесь только майонез да огурцы с горошком Печалька
  6. Марина - 17:30, 26.12.2021 Ответить
    А где она готовит? В туалете?
  7. Родаслав - 17:21, 26.12.2021 Ответить
    Что за бред, как эта перемешеная бурда может заменить оливье, у оливье есть вкус, а тут вообще всё в перемешку и не какого креатива и вкуса так что это не какая не замена а полный бред
  8. Татьяна - 10:53, 26.12.2021 Ответить
    Свлвт жопин праздник
  9. Sergey - 10:17, 25.12.2021 Ответить
    Это Вы называете достойной заменой Оливье... 😂😂😂 Или брат Ольвье Уксус... Вода... Арахис... Складывается впечатление, что вы даже незнаете, что такое НАСТОЯЩЕЕ ОЛИВЬЕ😂

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