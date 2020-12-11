Моя мамуля — большая любительница майонезных салатов. Не то чтобы она готовила их каждый день, но на праздничном столе у нее обязательно найдешь 3–4 оригинальных экземпляра. При этом там может не быть «Оливье», но cалат «‎Прага» с курицей и черносливом присутствует в обязательном порядке.

За свою короткую карьеру гостьи на праздниках друзей я заметила, что cалат «‎Прага» каждая хозяйка готовит по-разному. Я же придерживаюсь технологии, знакомой с детства. Ничего сложного в приготовлении «Праги» нет. Следуйте инструкции, чтобы насладиться ностальгическим вкусом!

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Приготовление 1 Первым делом подготовьте все продукты. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков. Филе отварите в подсоленной воде также до готовности. 2 Сварите морковь, остудите и очистите от кожуры. Лук нарежьте мелкими кубиками. Замаринуйте в смеси уксуса с кипятком, солью и сахаром. Он будет готов минут через 15. 3 Собираем салат. Я люблю готовить его в кольце, ведь так закуска выглядит более презентабельно. Первым слоем выложите куриное филе, которое предварительно нарежьте кубиком. 4 На курицу нанесите тонкую майонезную сетку. Далее выложите маринованный лук, предварительно отцедив жидкость. Сделайте сетку из майонеза. Теперь слой огурцов, нарезанных кубиком. 5 Кожуру огурцов лучше срезать. Поверх огурцов выложите куриный белок, нарезанный кубиком. Нанесите сетку из майонеза. Потом — так же измельченный желток. Снова майонез. 6 Далее выкладываем вареную морковь, которую заранее нарезали мелким кубиком. Наносим майонезную сетку. Следующий слой – зеленый горошек. Очередной раз сетка. 7 Самый верхний слой салата — чернослив. Если он сухой, предварительно размочите его в кипятке. Сухофрукты нарежьте мелкими кусочками.

Как правило, cалат «‎Прага» украшаю всё той же майонезной сеткой. Пару листиков петрушки или несколько оливок сделают свое дело. Аппетитная закуска к празднику готова. Отправьте ее перед подачей часа на 2 в холодильник. Тогда «Прага» пропитается, будет лучше держать форму. Знакомый рецепт? Как готовите этот салат вы?