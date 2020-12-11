Салат «‎Прага» с курицей и черносливом

Салат «‎Прага» с курицей и черносливом
Тип: Закуски
Время: 30 минут
Сложность: Средне
Порций: 5
Закуски
Курица
Овощи
Салаты

Моя мамуля — большая любительница майонезных салатов. Не то чтобы она готовила их каждый день, но на праздничном столе у нее обязательно найдешь 3–4 оригинальных экземпляра. При этом там может не быть «Оливье», но cалат «‎Прага» с курицей и черносливом присутствует в обязательном порядке.

За свою короткую карьеру гостьи на праздниках друзей я заметила, что cалат «‎Прага» каждая хозяйка готовит по-разному. Я же придерживаюсь технологии, знакомой с детства. Ничего сложного в приготовлении «Праги» нет. Следуйте инструкции, чтобы насладиться ностальгическим вкусом!

cалат «‎Прага»

5/5

Ингредиенты

Куриная голень
1 шт.
Горошек
175 г
Яйцо
2 шт.
Морковь
1 шт.
Лук
1 шт.
Маринованные огурцы
2 шт.
Чернослив
100 г
Майонез
по вкусу
Вода
150 мл
Уксус
1 ст. л.
Сахар
1 ч. л.
Соль
0,5 ч. л.
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Приготовление

  1. 1Первым делом подготовьте все продукты. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков. Филе отварите в подсоленной воде также до готовности.
  2. 2Сварите морковь, остудите и очистите от кожуры. Лук нарежьте мелкими кубиками. Замаринуйте в смеси уксуса с кипятком, солью и сахаром. Он будет готов минут через 15. cалат с курицей и черносливом
  3. 3Собираем салат. Я люблю готовить его в кольце, ведь так закуска выглядит более презентабельно. Первым слоем выложите куриное филе, которое предварительно нарежьте кубиком.
  4. 4На курицу нанесите тонкую майонезную сетку. Далее выложите маринованный лук, предварительно отцедив жидкость. Сделайте сетку из майонеза. Теперь слой огурцов, нарезанных кубиком. салат с курицей
  5. 5Кожуру огурцов лучше срезать. Поверх огурцов выложите куриный белок, нарезанный кубиком. Нанесите сетку из майонеза. Потом — так же измельченный желток. Снова майонез.
  6. 6Далее выкладываем вареную морковь, которую заранее нарезали мелким кубиком. Наносим майонезную сетку. Следующий слой – зеленый горошек. Очередной раз сетка. советский салат
  7. 7Самый верхний слой салата — чернослив. Если он сухой, предварительно размочите его в кипятке. Сухофрукты нарежьте мелкими кусочками.
Как правило, cалат «‎Прага» украшаю всё той же майонезной сеткой. Пару листиков петрушки или несколько оливок сделают свое дело. Аппетитная закуска к празднику готова. Отправьте ее перед подачей часа на 2 в холодильник. Тогда «Прага» пропитается, будет лучше держать форму. Знакомый рецепт? Как готовите этот салат вы?

Автор рецепта

Татьяна Роздольская
Классическая фантастика и английская литература ХХ века — далеко не предел интересов нашего редактора. Таня обожает активный отдых на природе. Готовит девушка для пикников упоенно и умело: мясо, рыба, овощи, сырные роллы в лаваше — всё удается Тане на ура. Редактор «Со Вкусом» увлекается походами и мечтает побывать в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании. Для усовершенствования своих блюд девушка черпает вдохновение в зарубежных и отечественных кулинарных шоу. Именно поэтому у нее так хорошо получаются коктейли, закуски, особенно маффины с сыром и домашняя пицца.

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