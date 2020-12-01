Рулетики из пекинской капусты с начинкой

Рулетики из пекинской капусты с начинкой
Тип: Закуски
Время: 25 минут
Сложность: Средне
Порций: 6
Закуски
Овощи

Честно говоря, раньше я добавляла пекинскую капусту только в летние салаты, потому что не знала, что с ней делать. Привезти заграничный овощ привезли, а вот рецептов его приготовления не рассказали. Впервые я попробовала рулетики из пекинской капусты на работе — коллега угостила. Я тогда и не поверила, что мой «салатный» овощ можно так приготовить.

А вы активно используете пекинскую капусту в своем рационе? Это ведь очень полезный овощ, который помогает укрепить иммунитет и очистить пищеварительную систему. К тому же, пекинка улучшает состояние кожи и даже способствует похудению. Все дело в том, что организму нужно потратить больше энергии на переваривание овоща, чем он получает взамен.

рулетики из пекинской капусты

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Ингредиенты

Капуста пекинская
1 шт.
Молоко
3 ст. л.
Яйцо
2 шт.
Соль
1 щеп.
Подсолнечное масло
1 ст. л.
Укроп
1 пуч.
Сыр фета
100 г
Чеснок
1 зуб.
Помидор
2 шт.
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Приготовление

  1. 1Вымойте капусту, отрежьте твердую половину и разберите на листья. Отбейте толстую часть в центре каждого листа, смочив ее молоком. листы пекинской капусты
  2. 2Взбейте яйца, введите муку и соль. Размешивайте, пока кляр не станет густым, как сметана. приготовление кляра
  3. 3Окуните отбитые капустные листья в кляр и обжарьте с двух сторон в разогретом растительном масле. Промокните листья бумажным полотенцем. обжаривание листов
  4. 4Разомните фету и добавьте измельченные зелень и чеснок, перемешайте. приготовление начинки
  5. 5Выложите на каждый капустный лист по 1 ст. л. начинки и 2 дольки помидора, сверните рулетики. начинка на листе капусты
Вы можете заменить фету брынзой. Рецепт очень напоминает знаменитые грузинские рулетики из баклажанов с сырно-ореховой начинкой. Но с пекнинкой, безусловно, мороки меньше, чем с синенькими. Рулетики из пекинской капусты с сыром отлично подойдут и для праздничного стола.

Автор рецепта

Ирина Мищенко
У Ирины два высших образования: учитель русского языка и литературы и менеджер отельно-ресторанного бизнеса. Если первое помогает в выборе хороших книг, то второе сделало редактора «Со Вкусом» истинным ценителем еды. Но настоящая любовь к кулинарии пришла к Ирине после поездки на Кипр. Многочисленные овощные закуски и салаты покорили ее. А своим коронным блюдом Ира теперь считает греческий шоколадный пирог.

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