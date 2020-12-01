Честно говоря, раньше я добавляла пекинскую капусту только в летние салаты, потому что не знала, что с ней делать. Привезти заграничный овощ привезли, а вот рецептов его приготовления не рассказали. Впервые я попробовала рулетики из пекинской капусты на работе — коллега угостила. Я тогда и не поверила, что мой «салатный» овощ можно так приготовить.
А вы активно используете пекинскую капусту в своем рационе? Это ведь очень полезный овощ, который помогает укрепить иммунитет и очистить пищеварительную систему. К тому же, пекинка улучшает состояние кожи и даже способствует похудению. Все дело в том, что организму нужно потратить больше энергии на переваривание овоща, чем он получает взамен.
Ингредиенты
- Капуста пекинская
- 1 шт.
- Молоко
- 3 ст. л.
- Яйцо
- 2 шт.
- Соль
- 1 щеп.
- Подсолнечное масло
- 1 ст. л.
- Укроп
- 1 пуч.
- Сыр фета
- 100 г
- Чеснок
- 1 зуб.
- Помидор
- 2 шт.
Приготовление
- 1Вымойте капусту, отрежьте твердую половину и разберите на листья. Отбейте толстую часть в центре каждого листа, смочив ее молоком.
- 2Взбейте яйца, введите муку и соль. Размешивайте, пока кляр не станет густым, как сметана.
- 3Окуните отбитые капустные листья в кляр и обжарьте с двух сторон в разогретом растительном масле. Промокните листья бумажным полотенцем.
- 4Разомните фету и добавьте измельченные зелень и чеснок, перемешайте.
- 5Выложите на каждый капустный лист по 1 ст. л. начинки и 2 дольки помидора, сверните рулетики.
Вы можете заменить фету брынзой. Рецепт очень напоминает знаменитые грузинские рулетики из баклажанов с сырно-ореховой начинкой. Но с пекнинкой, безусловно, мороки меньше, чем с синенькими. Рулетики из пекинской капусты с сыром отлично подойдут и для праздничного стола.
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