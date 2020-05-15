Жареные свиные ребрышки — классика американского барбекю и современной китайской кухни. Эта часть свинины хорошо подходит как для готовки на природе, так и для повседневного меню. Она не требует какого-то особенного подхода, и всё же есть свои нюансы. Сегодня «Со Вкусом» расскажет о приготовлении ребрышек в пиве и о том, почему это лучше многих маринадов.

Свинина очень любит хмель. Для этой цели те, кто не слишком любит горечь, даже могут заменить его на темный квас (желательно домашний). Газ, содержащийся в напитке, действует размягчающим образом. Смешиваясь со специями и луком, пиво придает мясу богатый аромат.

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Приготовление 1 Срежьте с ребрышек пленку и излишки жира. Нарежьте их на отдельные кусочки. 2 Лук нарежьте кольцами и в глубокой посуде перемешайте с ребрышками и приправами. 3 Залейте пивом и поставьте мясо под гнет на 1 час. 4 Выложите замаринованные ребра на противень и готовьте час при 200 градусах. Готово!

Рецепт одинаково подходит как для готовки на открытом огне, так и для духовки. Его преимущество в простоте и доступности ингредиентов. Используйте сочный, хрустящий лук, чтобы добиться максимального эффекта! В качестве гарнира для ребрышек в пиве лучше всего выбрать квашения, традиционно подают капусту. Надеемся, наш рецепт пришелся вам по вкусу.