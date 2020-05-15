Как приготовить свиные ребрышки в пиве

Как приготовить свиные ребрышки в пиве
Тип: Закуски
Время: 80 минут
Сложность: Легко
Порций: 5
Закуски
Мясо

Жареные свиные ребрышки — классика американского барбекю и современной китайской кухни. Эта часть свинины хорошо подходит как для готовки на природе, так и для повседневного меню. Она не требует какого-то особенного подхода, и всё же есть свои нюансы. Сегодня «Со Вкусом» расскажет о приготовлении ребрышек в пиве и о том, почему это лучше многих маринадов.

Свинина очень любит хмель. Для этой цели те, кто не слишком любит горечь, даже могут заменить его на темный квас (желательно домашний). Газ, содержащийся в напитке, действует размягчающим образом. Смешиваясь со специями и луком, пиво придает мясу богатый аромат.

ребрышки в форме

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Ингредиенты

Свиные ребра
1 кг
Светлое пиво
1 стак.
Горчица
1 ст. л.
Лук
1 шт.
Черный перец (молотый)
по вкусу
Соль
по вкусу
Оливковое масло
1 ст. л.
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Приготовление

  1. 1Срежьте с ребрышек пленку и излишки жира. Нарежьте их на отдельные кусочки. свиные ребрышки
  2. 2Лук нарежьте кольцами и в глубокой посуде перемешайте с ребрышками и приправами. как готовить свинину
  3. 3Залейте пивом и поставьте мясо под гнет на 1 час. свиные ребрышки в пиве
  4. 4Выложите замаринованные ребра на противень и готовьте час при 200 градусах. Готово! рецепт свиных ребрышек в пиве
Рецепт одинаково подходит как для готовки на открытом огне, так и для духовки. Его преимущество в простоте и доступности ингредиентов. Используйте сочный, хрустящий лук, чтобы добиться максимального эффекта! В качестве гарнира для ребрышек в пиве лучше всего выбрать квашения, традиционно подают капусту. Надеемся, наш рецепт пришелся вам по вкусу.

Автор рецепта

Александра Береза
В кулинарной книге Александры есть сотни необычных рецептов с бережными заметками. Даже простой омлет Саша способна превратить в волшебное блюдо, завершенное листочком ароматной кинзы. Редактор «Со Вкусом» не боится экспериментировать и ежедневно оттачивает свое кулинарное мастерство. Утонченные десерты и выпечка — то, что делает Александра с особым вдохновением: чего только стоит клюквенно-апельсиновый кекс в ее исполнении!

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