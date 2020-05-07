Магазинная колбаса уже давно не радует. А качественный продукт стоит действительно дорого. Если душа и желудок требуют праздника, приготовьте обалденные куриные рулеты с сыром в пивном маринаде. Поверьте, это куда лучше и вкуснее любой покупной колбасы.

Нежные куриные окорочка с начинкой из бекона получаются очень сочными благодаря пиву. А предварительная обжарка позволяет полностью сохранить все соки. Добавьте к мясу немного любимых специй. Для остроты можно натереть окорочка чесноком. Будет еще вкуснее.

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Приготовление 1 Помойте окорочка и аккуратно извлеките все кости. У вас должен получиться цельный плоский кусок мяса. 2 Чтобы толщина мяса была равномерной, подрежьте все места с утолщениями. Хорошо посолите и поперчите мясо и слегка отбейте. Сверху выложите полоски бекона. 3 Нарежьте сыр пластинками и выложите на бекон. Сверните плотный рулет. Повторите то же самое с остальными окорочками. 4 Посолите и обвяжите каждый рулет ниткой. Если есть формовочная сетка, используйте ее. 5 Сложите рулеты в глубокую форму и залейте пивом. Оставьте на 1 час. Периодически переворачивайте, чтобы они равномерно пропитались. 6 Уберите лишнюю жидкость с помощью бумажных полотенец. Быстро обжарьте на подсолнечном масле со всех сторон до золотистого цвета. 7 Застелите противень фольгой и выложите рулеты швом вверх. Запекайте при температуре 200 градусов примерно 40 минут.