Магазинная колбаса уже давно не радует. А качественный продукт стоит действительно дорого. Если душа и желудок требуют праздника, приготовьте обалденные куриные рулеты с сыром в пивном маринаде. Поверьте, это куда лучше и вкуснее любой покупной колбасы.
Нежные куриные окорочка с начинкой из бекона получаются очень сочными благодаря пиву. А предварительная обжарка позволяет полностью сохранить все соки. Добавьте к мясу немного любимых специй. Для остроты можно натереть окорочка чесноком. Будет еще вкуснее.
Ингредиенты
- Куриный окорок
- 3 шт.
- Твердый сыр
- 100 г
- Бекон
- 150 г
- Светлое пиво
- 500 мл
- Подсолнечное масло
- 2 ст. л.
- Соль
- по вкусу
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
Приготовление
- 1Помойте окорочка и аккуратно извлеките все кости. У вас должен получиться цельный плоский кусок мяса.
- 2Чтобы толщина мяса была равномерной, подрежьте все места с утолщениями. Хорошо посолите и поперчите мясо и слегка отбейте. Сверху выложите полоски бекона.
- 3Нарежьте сыр пластинками и выложите на бекон. Сверните плотный рулет. Повторите то же самое с остальными окорочками.
- 4Посолите и обвяжите каждый рулет ниткой. Если есть формовочная сетка, используйте ее.
- 5Сложите рулеты в глубокую форму и залейте пивом. Оставьте на 1 час. Периодически переворачивайте, чтобы они равномерно пропитались.
- 6Уберите лишнюю жидкость с помощью бумажных полотенец. Быстро обжарьте на подсолнечном масле со всех сторон до золотистого цвета.
- 7Застелите противень фольгой и выложите рулеты швом вверх. Запекайте при температуре 200 градусов примерно 40 минут.
Подавать домашнюю куриную колбасу можно горячей. Но лучше дать ей настояться в холодильнике сутки. Снимите нитку или сетку, нарежьте кружочками и угощайте родных сочными и ароматными рулетами с сыром.
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