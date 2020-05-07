Куриные рулеты с сыром в маринаде

Куриные рулеты с сыром в маринаде
Тип: Закуски
Время: 65 минут
Сложность: Средне
Порций: 6
Закуски
Курица
Мясо

Магазинная колбаса уже давно не радует. А качественный продукт стоит действительно дорого. Если душа и желудок требуют праздника, приготовьте обалденные куриные рулеты с сыром в пивном маринаде. Поверьте, это куда лучше и вкуснее любой покупной колбасы.

Нежные куриные окорочка с начинкой из бекона получаются очень сочными благодаря пиву. А предварительная обжарка позволяет полностью сохранить все соки. Добавьте к мясу немного любимых специй. Для остроты можно натереть окорочка чесноком. Будет еще вкуснее.

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Ингредиенты

Куриный окорок
3 шт.
Твердый сыр
100 г
Бекон
150 г
Светлое пиво
500 мл
Подсолнечное масло
2 ст. л.
Соль
по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу
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Приготовление

  1. 1Помойте окорочка и аккуратно извлеките все кости. У вас должен получиться цельный плоский кусок мяса. куриные окорочка
  2. 2Чтобы толщина мяса была равномерной, подрежьте все места с утолщениями. Хорошо посолите и поперчите мясо и слегка отбейте. Сверху выложите полоски бекона. куриный окорочок с беконом
  3. 3Нарежьте сыр пластинками и выложите на бекон. Сверните плотный рулет. Повторите то же самое с остальными окорочками. куриный окорочок с сыром
  4. 4Посолите и обвяжите каждый рулет ниткой. Если есть формовочная сетка, используйте ее.
  5. 5Сложите рулеты в глубокую форму и залейте пивом. Оставьте на 1 час. Периодически переворачивайте, чтобы они равномерно пропитались. куриные рулеты
  6. 6Уберите лишнюю жидкость с помощью бумажных полотенец. Быстро обжарьте на подсолнечном масле со всех сторон до золотистого цвета. куриные рулеты на сковороде
  7. 7Застелите противень фольгой и выложите рулеты швом вверх. Запекайте при температуре 200 градусов примерно 40 минут. куриная колбаса
Подавать домашнюю куриную колбасу можно горячей. Но лучше дать ей настояться в холодильнике сутки. Снимите нитку или сетку, нарежьте кружочками и угощайте родных сочными и ароматными рулетами с сыром.

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.

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