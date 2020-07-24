Свиной или говяжий язык — это не просто субпродукт. Если правильно всё приготовить, то язык превращается в дорогой деликатес. Поговаривают, что в советское время этот продукт можно было достать только по блату. А сейчас много добра продается свободно, так почему же не приготовить вкуснейшую закуску на праздничный стол?

Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как приготовить свиной маринованный язык с чесноком. Из данного количества ингредиентов получается пол-литровая баночка пикантной закуски ко вторым блюдам.

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Приготовление 1 Промойте язык и удалите лишние части: обрезки гортани, связки и прожилки. Лучше всего оставить язык в холодной воде на 30 минут, затем снова промыть, чтобы убедиться, что вымылось всё ненужное. Затем отварите до мягкости язык в подсоленной воде. Приблизительно на это уйдет 1–2 часа. 2 Приготовьте маринад. Для этого смешайте 20 мл яблочного уксуса со 100 мл оливкового масла. Затем добавьте 40 мл соевого соуса и красный молотый перец с сахаром. 3 Нарежьте мелко укроп. Очистите 2 яблока от кожуры и семечек. Порежьте кислые яблоки крупной соломкой. Теперь нужно запечь яблоки в духовке при 200 градусах 5–8 минут. Можно воспользоваться микроволновой печью. 4 Пропустите через пресс 2 зубчика чеснока. Нарежьте отваренный свиной язык небольшими полосками. Перемешайте нарезанный язык с чесноком 5 В чистую стерилизованную банку выложите все ингредиенты слоями. Сначала налейте 1 ст. л. маринада, выложите слой языка, сверху укроп и яблоки. Заполните банку таким образом до самого верха. 6 Остатками маринада залейте свиной язык. Закройте банку крышкой и маринуйте деликатес 6–8 часов.

Те, кто с пренебрежением относится к такому блюду, просто никогда не пробовали маринованный язык. Пикантный, слегка острый, он как нельзя лучше дополнит отварной молодой картофель кусочками, да и к крепким напиткам подойдет.