Как вкусно приготовить маринованный язык с чесноком

Как вкусно приготовить маринованный язык с чесноком
Тип: Закуски
Время: 60 минут
Сложность: Средне
Порций: 4
Закуски
Мясо

Свиной или говяжий язык — это не просто субпродукт. Если правильно всё приготовить, то язык превращается в дорогой деликатес. Поговаривают, что в советское время этот продукт можно было достать только по блату. А сейчас много добра продается свободно, так почему же не приготовить вкуснейшую закуску на праздничный стол?

Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как приготовить свиной маринованный язык с чесноком. Из данного количества ингредиентов получается пол-литровая баночка пикантной закуски ко вторым блюдам.

5/5

Ингредиенты

Свиной язык
500 г
Чеснок
2 зуб.
Яблоко
2 шт.
Укроп
1 пуч.
Оливковое масло
100 мл
Яблочный уксус
20 мл
Соевый соус
40 мл
Сахар
1 ст. л.
Красный перец молотый
0,25 ч. л.
Напечатать рецепт

Приготовление

  1. 1Промойте язык и удалите лишние части: обрезки гортани, связки и прожилки. Лучше всего оставить язык в холодной воде на 30 минут, затем снова промыть, чтобы убедиться, что вымылось всё ненужное. Затем отварите до мягкости язык в подсоленной воде. Приблизительно на это уйдет 1–2 часа. свиной язык
  2. 2Приготовьте маринад. Для этого смешайте 20 мл яблочного уксуса со 100 мл оливкового масла. Затем добавьте 40 мл соевого соуса и красный молотый перец с сахаром. свиной язык рецепт
  3. 3Нарежьте мелко укроп. Очистите 2 яблока от кожуры и семечек. Порежьте кислые яблоки крупной соломкой. Теперь нужно запечь яблоки в духовке при 200 градусах 5–8 минут. Можно воспользоваться микроволновой печью. свиной язык с яблоками
  4. 4Пропустите через пресс 2 зубчика чеснока. Нарежьте отваренный свиной язык небольшими полосками. Перемешайте нарезанный язык с чесноком
  5. 5В чистую стерилизованную банку выложите все ингредиенты слоями. Сначала налейте 1 ст. л. маринада, выложите слой языка, сверху укроп и яблоки. Заполните банку таким образом до самого верха. свиной язык с яблоками закуска
  6. 6Остатками маринада залейте свиной язык. Закройте банку крышкой и маринуйте деликатес 6–8 часов. язык с яблоками
Те, кто с пренебрежением относится к такому блюду, просто никогда не пробовали маринованный язык. Пикантный, слегка острый, он как нельзя лучше дополнит отварной молодой картофель кусочками, да и к крепким напиткам подойдет.

Автор рецепта

Вероника Жмурко
У активной и творческой Вероники много увлечений: она обожает хорошие книги, группу The Beatles, путешествия и, конечно же, кулинарию. Редактор «Со Вкусом» не боится экспериментов как в жизни, так и на кухне. Она часто угощает близких своими фирменными блюдами — аппетитным борщом и мастерски запеченным в рукаве мясом. Вероника была рождена, чтобы вкусно готовить: никогда не пользуется весами и мерными стаканчиками, потому что может определить на глаз, сколько нужно ингредиентов. Главная цель редактора — кругосветное путешествие с любимым питомцем. Из этой поездки Вероника точно привезет арсенал интересных рецептов.

Пост еще не комментировали. Будьте первым, кто оставит комментарий!

Оставить комментарий