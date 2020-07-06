Грузинская закуска из болгарского перца

Грузинская закуска из болгарского перца
Тип: Закуски
Время: 45 минут
Сложность: Средне
Порций: 6
Вегетарианские
Заготовки
Закуски
Овощи

Кто бывал в Грузии, знает, что там готовят не только вкусный шашлык, но и потрясающие закуски. Чего только стоят бадриджани — остренькие баклажаны с грецким орехом. А для тех, кто каждый год в поиске новых рецептов зимних заготовок, мы подготовили кое-что интересное. Грузинская закуска из болгарского перца точно не будет долго стоять на полках.

Приготовить консервированный салат очень просто. Вам не придется тщательно нарезать продукты и мучиться с маринадом. Достаточно смешать ингредиенты, дать болгарскому перцу пропитаться специями, проварить овощ 20 минут и закатать в банки. Выбирайте спелые и свежие плоды. А чтобы закрутка получилась ярче, возьмите перцы разных цветов. Количество ингредиентов рассчитано на 1 литровую банку.

закуска из перца

4/5

Ингредиенты

Болгарский перец
1 кг
Чеснок
1 шт.
Петрушка
100 г
Уксус
2 ст. л.
Хмели-сунели
1,5 ст. л.
Соль
1 ст. л.
Сахар
2 ст. л.
Черный перец (молотый)
0,5 ч. л.
Подсолнечное масло
5 ст. л.
Напечатать рецепт

Приготовление

  1. 1Промойте и обсушите перец. Очистите его от семян и разрежьте вдоль на 8 частей. болгарский перец
  2. 2Положите перец в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте специи, масло, рубленую петрушку и чеснок.
  3. 3Хорошо перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и заверните кастрюлю пленкой. Оставьте на час при комнатной температуре, перемешивая каждых 15 минут. перец в маринаде
  4. 4Когда перец настоится, доведите содержимое кастрюли до кипения и варите 15 минут. Добавьте уксус и готовьте еще 5–7 минут.
  5. 5Простерилизуйте банки и крышки. Разложите горячую закуску по банкам и закройте. Храните в темном прохладном месте. маринованный перец
Салат из перца прекрасно хранится и при комнатной температуре. Эту универсальную закуску можно подавать в холодном и горячем виде. В меру острый болгарский перец станет хорошим дополнением к шашлыку на пикнике. Закуска с чесноком привносит пикантность даже в обычный семейный ужин. Убедитесь сами!

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.

Пост еще не комментировали. Будьте первым, кто оставит комментарий!

Оставить комментарий