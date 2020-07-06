Кто бывал в Грузии, знает, что там готовят не только вкусный шашлык, но и потрясающие закуски. Чего только стоят бадриджани — остренькие баклажаны с грецким орехом. А для тех, кто каждый год в поиске новых рецептов зимних заготовок, мы подготовили кое-что интересное. Грузинская закуска из болгарского перца точно не будет долго стоять на полках.

Приготовить консервированный салат очень просто. Вам не придется тщательно нарезать продукты и мучиться с маринадом. Достаточно смешать ингредиенты, дать болгарскому перцу пропитаться специями, проварить овощ 20 минут и закатать в банки. Выбирайте спелые и свежие плоды. А чтобы закрутка получилась ярче, возьмите перцы разных цветов. Количество ингредиентов рассчитано на 1 литровую банку.

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Приготовление 1 Промойте и обсушите перец. Очистите его от семян и разрежьте вдоль на 8 частей. 2 Положите перец в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте специи, масло, рубленую петрушку и чеснок. 3 Хорошо перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и заверните кастрюлю пленкой. Оставьте на час при комнатной температуре, перемешивая каждых 15 минут. 4 Когда перец настоится, доведите содержимое кастрюли до кипения и варите 15 минут. Добавьте уксус и готовьте еще 5–7 минут. 5 Простерилизуйте банки и крышки. Разложите горячую закуску по банкам и закройте. Храните в темном прохладном месте.