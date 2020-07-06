Кто бывал в Грузии, знает, что там готовят не только вкусный шашлык, но и потрясающие закуски. Чего только стоят бадриджани — остренькие баклажаны с грецким орехом. А для тех, кто каждый год в поиске новых рецептов зимних заготовок, мы подготовили кое-что интересное. Грузинская закуска из болгарского перца точно не будет долго стоять на полках.
Приготовить консервированный салат очень просто. Вам не придется тщательно нарезать продукты и мучиться с маринадом. Достаточно смешать ингредиенты, дать болгарскому перцу пропитаться специями, проварить овощ 20 минут и закатать в банки. Выбирайте спелые и свежие плоды. А чтобы закрутка получилась ярче, возьмите перцы разных цветов. Количество ингредиентов рассчитано на 1 литровую банку.
Ингредиенты
- Болгарский перец
- 1 кг
- Чеснок
- 1 шт.
- Петрушка
- 100 г
- Уксус
- 2 ст. л.
- Хмели-сунели
- 1,5 ст. л.
- Соль
- 1 ст. л.
- Сахар
- 2 ст. л.
- Черный перец (молотый)
- 0,5 ч. л.
- Подсолнечное масло
- 5 ст. л.
Приготовление
- 1Промойте и обсушите перец. Очистите его от семян и разрежьте вдоль на 8 частей.
- 2Положите перец в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте специи, масло, рубленую петрушку и чеснок.
- 3Хорошо перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и заверните кастрюлю пленкой. Оставьте на час при комнатной температуре, перемешивая каждых 15 минут.
- 4Когда перец настоится, доведите содержимое кастрюли до кипения и варите 15 минут. Добавьте уксус и готовьте еще 5–7 минут.
- 5Простерилизуйте банки и крышки. Разложите горячую закуску по банкам и закройте. Храните в темном прохладном месте.
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