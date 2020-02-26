Запеченные фрикадельки

Запеченные фрикадельки
Тип: Закуски
Время: 40 минут
Сложность: Средне
Порций: 4
Закуски
Мясо

Цены на мясо часто кусаются, а так хочется чего-нибудь вкусного. Прекрасной альтернативой станут ароматные запеченные фрикадельки. Порция получается достаточно большой, так что вы с легкостью сможете накормить половину футбольной команды.

Нежные фрикадельки, запеченные в духовке, приготовить просто. Если под рукой не оказалось помидоров, не беда. Возьмите обычный томатный соус в банке, разбавьте водой, а дальше следуйте указанным шагам приготовления.

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Ингредиенты

Говяжий фарш
300 г
Свиной фарш
300 г
Лук
1 шт.
Чеснок
3–4 зуб.
Яйцо
1 шт.
Помидор
3 шт.
Томатная паста
1 ст. л.
Подсолнечное масло
100 мл
Вода
100 мл
Чеддер
100 г
Панировочные сухари
90 г
Петрушка
0,5 пуч.
Перец чили
0,5 ч. л.
Черный перец (молотый)
по вкусу
Соль
по вкусу
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Приготовление

  1. 1В чашу блендера помещаем лук, 3 зубчика чеснока, петрушку и яйцо. Взбиваем до пастообразного состояния. овощная паста
  2. 2Добавляем к мясному фаршу полученную смесь, сухари, соль и специи. Перемешиваем. фарш для котлет
  3. 3Формируем небольшие лепешки, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. мясные котлеты
  4. 4Очищаем помидоры и перетираем в пасту. Разогреваем 3 ст. л. подсолнечного масла, добавляем помидоры и тушим несколько минут, постоянно помешивая.
  5. 5К помидорам добавляем томатную пасту, перец, соль и выдавливаем зубчик чеснока. Вливаем горячую воду, доводим до кипения и готовим в течение 5 минут. томатный соус
  6. 6Слегка обжариваем котлеты на подсолнечном масле. Выкладываем их в форму для запекания и заливаем соусом. котлеты с соусом
  7. 7Запекаем при 180 градусах примерно 15 минут. Когда жидкость практически испарится, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут. запеченные котлеты
В качестве гарнира к фрикаделькам в томатном соусе подойдет рис или картофель. Если вы любите острые блюда, просто добавьте немного перца чили в соус. Попробуйте, это действительно вкусно.

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.

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