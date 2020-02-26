Цены на мясо часто кусаются, а так хочется чего-нибудь вкусного. Прекрасной альтернативой станут ароматные запеченные фрикадельки. Порция получается достаточно большой, так что вы с легкостью сможете накормить половину футбольной команды.
Нежные фрикадельки, запеченные в духовке, приготовить просто. Если под рукой не оказалось помидоров, не беда. Возьмите обычный томатный соус в банке, разбавьте водой, а дальше следуйте указанным шагам приготовления.
Ингредиенты
- Говяжий фарш
- 300 г
- Свиной фарш
- 300 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 3–4 зуб.
- Яйцо
- 1 шт.
- Помидор
- 3 шт.
- Томатная паста
- 1 ст. л.
- Подсолнечное масло
- 100 мл
- Вода
- 100 мл
- Чеддер
- 100 г
- Петрушка
- 0,5 пуч.
- Перец чили
- 0,5 ч. л.
- Черный перец (молотый)
- по вкусу
- Соль
- по вкусу
Приготовление
- 1В чашу блендера помещаем лук, 3 зубчика чеснока, петрушку и яйцо. Взбиваем до пастообразного состояния.
- 2Добавляем к мясному фаршу полученную смесь, сухари, соль и специи. Перемешиваем.
- 3Формируем небольшие лепешки, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа.
- 4Очищаем помидоры и перетираем в пасту. Разогреваем 3 ст. л. подсолнечного масла, добавляем помидоры и тушим несколько минут, постоянно помешивая.
- 5К помидорам добавляем томатную пасту, перец, соль и выдавливаем зубчик чеснока. Вливаем горячую воду, доводим до кипения и готовим в течение 5 минут.
- 6Слегка обжариваем котлеты на подсолнечном масле. Выкладываем их в форму для запекания и заливаем соусом.
- 7Запекаем при 180 градусах примерно 15 минут. Когда жидкость практически испарится, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.
В качестве гарнира к фрикаделькам в томатном соусе подойдет рис или картофель. Если вы любите острые блюда, просто добавьте немного перца чили в соус. Попробуйте, это действительно вкусно.
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