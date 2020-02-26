Цены на мясо часто кусаются, а так хочется чего-нибудь вкусного. Прекрасной альтернативой станут ароматные запеченные фрикадельки. Порция получается достаточно большой, так что вы с легкостью сможете накормить половину футбольной команды.

Нежные фрикадельки, запеченные в духовке, приготовить просто. Если под рукой не оказалось помидоров, не беда. Возьмите обычный томатный соус в банке, разбавьте водой, а дальше следуйте указанным шагам приготовления.

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Приготовление 1 В чашу блендера помещаем лук, 3 зубчика чеснока, петрушку и яйцо. Взбиваем до пастообразного состояния. 2 Добавляем к мясному фаршу полученную смесь, сухари, соль и специи. Перемешиваем. 3 Формируем небольшие лепешки, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. 4 Очищаем помидоры и перетираем в пасту. Разогреваем 3 ст. л. подсолнечного масла, добавляем помидоры и тушим несколько минут, постоянно помешивая. 5 К помидорам добавляем томатную пасту, перец, соль и выдавливаем зубчик чеснока. Вливаем горячую воду, доводим до кипения и готовим в течение 5 минут. 6 Слегка обжариваем котлеты на подсолнечном масле. Выкладываем их в форму для запекания и заливаем соусом. 7 Запекаем при 180 градусах примерно 15 минут. Когда жидкость практически испарится, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.

В качестве гарнира к фрикаделькам в томатном соусе подойдет рис или картофель. Если вы любите острые блюда, просто добавьте немного перца чили в соус. Попробуйте, это действительно вкусно.