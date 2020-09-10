Салат из отварной свеклы у нас в семье любят все, включая переборчивого в еде ребенка. Поэтому я частенько утром оставляю вариться крупный корнеплод в мультиварке, а вечером делаю полезное дополнение к пюре или рису. Добавляю к натертой свекле лук, соль и поливаю растительным маслом. Однако классический салат уже немного приелся, и я решила поискать новые рецепты со свеклой, но чтобы было быстро и вкусно.
Остановилась на греческой кухне и нашла помимо шикарного салата с фетой, интересную закуску из маринованной свеклы. Первое, что меня подкупило, это возможность хранить блюдо несколько дней в холодильнике (с обычным салатом такой трюк не пройдет). А еще мы привыкли мариновать капусту, огурцы и помидоры, так почему не попробовать и свеклу?
Эксперимент удался на славу! Свекла получилась пикантной, приятного рубинового цвета и с кисло-сладким нежным вкусом. Советую попробовать.
Ингредиенты
- Свекла
- 400 г
- Лавровый лист
- 1 шт.
- Перец душистый
- 4 шт.
- Соль
- 1 щеп.
- Сахар
- 1 щеп.
- Яблочный уксус
- 50 мл
- Вода
- 150 мл
Приготовление
- 1Свеклу отварите (если нет времени, можно воспользоваться микроволновкой) или запеките в фольге до готовности.
- 2Готовую свеклу очистите и нарежьте крупными одинаковыми брусками.
- 3Кастрюлю с водой поставьте на огонь, добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист и оба вида перца. Перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.
- 4Залейте свеклу маринадом, накройте крышкой и уберите в холодильник. На следующие сутки блюдо будет готовым. Хранить его можно в течение 3–4 дней.
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