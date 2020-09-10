Салат из отварной свеклы у нас в семье любят все, включая переборчивого в еде ребенка. Поэтому я частенько утром оставляю вариться крупный корнеплод в мультиварке, а вечером делаю полезное дополнение к пюре или рису. Добавляю к натертой свекле лук, соль и поливаю растительным маслом. Однако классический салат уже немного приелся, и я решила поискать новые рецепты со свеклой, но чтобы было быстро и вкусно.

Остановилась на греческой кухне и нашла помимо шикарного салата с фетой, интересную закуску из маринованной свеклы. Первое, что меня подкупило, это возможность хранить блюдо несколько дней в холодильнике (с обычным салатом такой трюк не пройдет). А еще мы привыкли мариновать капусту, огурцы и помидоры, так почему не попробовать и свеклу?

Эксперимент удался на славу! Свекла получилась пикантной, приятного рубинового цвета и с кисло-сладким нежным вкусом. Советую попробовать.

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Приготовление 1 Свеклу отварите (если нет времени, можно воспользоваться микроволновкой) или запеките в фольге до готовности. 2 Готовую свеклу очистите и нарежьте крупными одинаковыми брусками. 3 Кастрюлю с водой поставьте на огонь, добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист и оба вида перца. Перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. 4 Залейте свеклу маринадом, накройте крышкой и уберите в холодильник. На следующие сутки блюдо будет готовым. Хранить его можно в течение 3–4 дней.

Совет. Перед подачей выложите на свеклу лук, нарезанный крупными кольцами: он придаст блюду легкую остринку. Особенно хорошо такой салат сочетается с картофельным пюре и селедкой. Приятного аппетита!