Многие диетологи согласятся с тем, что похудеть можно, всего лишь правильно употребляя воду. И подобный способ избавиться от лишних килограммов не имеет ничего общего с изнурительным голоданием. Кажется невозможным? Тогда давайте проверим!
Тем более что питаться можно как обычно, ни в чём себе не отказывая. Всё, что потребуется, — придерживаться следующих правил употребления воды.
Принципы водной диеты
- Перед любым приемом пищи следует пить воду. Если это небольшой перекус, то выпейте 1 стакан, если пышный стол — 2–3 стакана.
- Ровно через 2 часа после еды выпейте то же количество воды, что и перед едой.
- На водной диете можно употреблять все привычные блюда и даже немного алкоголя при условии, что каждые 100 г напитка будут компенсироваться 200 г воды.
- Вода должна быть очищенная, без газа. Можно добавить дольку лимона или несколько капель его сока.
- Количество выпитой жидкости (не считая сока, чая, супов) должно быть не менее 2 л в сутки. Но и не больше! 5–6 л воды могут уже привести к нарушению работы мочевыводящей системы.
- Пить любую жидкость во время еды нежелательно.
- Для более быстрого снижения веса замените один дневной прием пищи на воду.
Почему работает водная диета?
- Снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок.
- Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать.
- Вода ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки.
- Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.
Противопоказания к водной диете:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания мочевыводящей системы;
- скачки артериального давления.
Диета на воде — действенный способ похудения для ленивых. Сочетание правильного водного режима и умеренных физических нагрузок станет экспресс-методом для избавления от лишнего веса. Отправьте статью худеющей подруге, ведь добиваться результатов вместе гораздо легче!
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