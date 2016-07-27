Многие диетологи согласятся с тем, что похудеть можно, всего лишь правильно употребляя воду. И подобный способ избавиться от лишних килограммов не имеет ничего общего с изнурительным голоданием. Кажется невозможным? Тогда давайте проверим!

Тем более что питаться можно как обычно, ни в чём себе не отказывая. Всё, что потребуется, — придерживаться следующих правил употребления воды.

Принципы водной диеты

Перед любым приемом пищи следует пить воду. Если это небольшой перекус, то выпейте 1 стакан, если пышный стол — 2–3 стакана. Ровно через 2 часа после еды выпейте то же количество воды, что и перед едой. На водной диете можно употреблять все привычные блюда и даже немного алкоголя при условии, что каждые 100 г напитка будут компенсироваться 200 г воды. Вода должна быть очищенная, без газа. Можно добавить дольку лимона или несколько капель его сока. Количество выпитой жидкости (не считая сока, чая, супов) должно быть не менее 2 л в сутки. Но и не больше! 5–6 л воды могут уже привести к нарушению работы мочевыводящей системы. Пить любую жидкость во время еды нежелательно. Для более быстрого снижения веса замените один дневной прием пищи на воду.

Почему работает водная диета?

Снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок.

за счет того, что вода заполняет желудок. Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать .

. Вода ускоряет метаболизм , выводит токсины и шлаки.

, выводит токсины и шлаки. Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.

Противопоказания к водной диете:

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевания мочевыводящей системы;

скачки артериального давления.

Диета на воде — действенный способ похудения для ленивых. Сочетание правильного водного режима и умеренных физических нагрузок станет экспресс-методом для избавления от лишнего веса. Отправьте статью худеющей подруге, ведь добиваться результатов вместе гораздо легче!