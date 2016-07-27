Как похудеть с помощью воды

водная диета
Похудение
Советы

Многие диетологи согласятся с тем, что похудеть можно, всего лишь правильно употребляя воду. И подобный способ избавиться от лишних килограммов не имеет ничего общего с изнурительным голоданием. Кажется невозможным? Тогда давайте проверим!

Тем более что питаться можно как обычно, ни в чём себе не отказывая. Всё, что потребуется, — придерживаться следующих правил употребления воды.

сколько пить воды

Принципы водной диеты

  1. Перед любым приемом пищи следует пить воду. Если это небольшой перекус, то выпейте 1 стакан, если пышный стол — 2–3 стакана.
  2. Ровно через 2 часа после еды выпейте то же количество воды, что и перед едой.
  3. На водной диете можно употреблять все привычные блюда и даже немного алкоголя при условии, что каждые 100 г напитка будут компенсироваться 200 г воды.
  4. Вода должна быть очищенная, без газа. Можно добавить дольку лимона или несколько капель его сока.
  5. Количество выпитой жидкости (не считая сока, чая, супов) должно быть не менее 2 л в сутки. Но и не больше! 5–6 л воды могут уже привести к нарушению работы мочевыводящей системы.
  6. Пить любую жидкость во время еды нежелательно.
  7. Для более быстрого снижения веса замените один дневной прием пищи на воду.

диета на воде

Почему работает водная диета?

  • Снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок.
  • Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать.
  • Вода ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки.
  • Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.

питьевой режим

Противопоказания к водной диете:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • заболевания мочевыводящей системы;
  • скачки артериального давления.

пить воду

Диета на воде — действенный способ похудения для ленивых. Сочетание правильного водного режима и умеренных физических нагрузок станет экспресс-методом для избавления от лишнего веса. Отправьте статью худеющей подруге, ведь добиваться результатов вместе гораздо легче!

Автор статьи

Анна Мальцева
Редактор «Со Вкусом» — не просто любительница готовить, а настоящий фанат кулинарии. Анна обожает печь и гордится, когда всё получается, а родные просят добавки. Особенным успехом пользуется творожный пирог с черносливом. Как молодая мама, Анна прекрасно понимает, что ключевое слово для современной хозяйки — быстро. Поэтому она с удовольствием предложит вам интересные блюда быстрого приготовления.

Комментарии

  1. вика - 16:14, 23.12.2019 Ответить
    сегодня я с утра попробовала эту диету водную соблюдать и мне даже много есть не хочется все таки там правду написали что снижается ощущение голода за счет того, что вода заполняет желудок. Насыщение во время приема пищи наступает быстрее, что позволит вам не переедать. Вода ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки. Привычка постоянно употреблять воду в чистом виде снизит желание пить высококалорийные напитки.Это правда действует я не хочу много есть не хочу есть жирную слишком пищу и т. д . Спасибо огромное тому кто оставил такие советы.
  2. Зелёный няша крипер - 23:45, 22.07.2019 Ответить
    Лучше ничего не есть и похудеешь
  3. Айко - 16:53, 05.07.2019 Ответить
    Здравствуйте. Я похудела очень хорошо на воде и у меня ушел целлюлит. Я весила 82 кг ,а сейчас 65кг за год я сумела похудеть на воде просто правильно пила.
  4. София - 12:07, 10.05.2019 Ответить
    Девочки мои дорогие! Можно выпивать 2 л воды без вреда для почек и худеть при этом! Но нужно изменить некоторые привычки.Если выпивать 2 атак.воды за 15 мин.до еды,то это конечно снизит немного вес, ещё обязательно ограничить все калорийное:жареное,тортики и т.д.,но главное- завести новую привычку.Пить воду очень часто,но очень помалу.В воде 0,0 калорий и она участвует в обмене веществ .Это как капельный полив для растений. Что толку поливать раз в неделю и много.Но если капельно и постоянно,то результат сильно заметен
  5. Валентина - 10:09, 28.01.2019 Ответить
    Пить воду нужно при похудении!! И при похудении хорошо делать 1 разгрузочный день в неделю на воде! Можно не полностью водный, а включить отварные овощи (кроме картошки) и фрукты. Очень классный способ + нужно не забывать о физ. нагрузках )
  6. Оля - 00:49, 30.11.2018 Ответить
    а я худею на средствах для диабетиков. Это реально классный способ. Сейчас выбрала диабенот, в месяц без диет и спорта у меня по 8 кг уходит. Такое бывает.
    1. Альбина - 15:52, 03.03.2019
      Это что таблетки? А они вреда здоровому человеку не сделают???
    2. НАИРА - 20:28, 10.05.2019
      А КАК ВЫ ИХ ПРИНИМАЕТ? А УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ НЕ ПАДАЕТ?
  7. Лариса - 14:56, 23.05.2018 Ответить
    а мне не понятно когда же можно пить кофе и др жидкости отличные от воды
  8. Светлана - 19:40, 18.07.2017 Ответить
    Я попробовала несколько дней. Но мне не понятно, почему нельзя пить после еды. Я два часа не выдерживаю, оттого и бросила.
    1. Мила - 17:19, 04.11.2017
      согласна, что есть проблемка в виде того, что далеко от нужника не убежишь)) но вода в любом случае нужна! хотя и она не поможет, если говорить о проблемах со здоровьем - у меня щитовидка барахлила, вес стоял и всё тут, только лечение помогло - эндокринол мазала, всё со временем восстановилось. что-то не туда ушла) в общем работает диета!)
    2. Ксения - 18:18, 22.12.2017
      Пить воду легко и эффективно, подобная диета помогала мне раньше. Но в этот раз вес встал, пришлось пропить эндокринол, выработка гормонов сбалансировалась и вес уходит. Иногда диете нужно помочь).
    3. Алена - 02:58, 26.12.2017
      Разные мнения, кто за то, что пить много воды, кто против. Я больше склоняюсь, что вода помогает скинуть вес. Но в моем, случае, еще проблема с щитовидкой вмешалась. Пропила курс Эндокринола - это растительный препарат, и употребление воды, дало свой результат.
    4. Света - 23:20, 30.01.2018
      Стараюсь пить воду по два литра в день, не каждый день столько именно получается, но я стремлюсь. Моё мнение, конечно, только на одной воде, как говорится, далеко не уедешь. Всё-таки у нас организм сложный и ему необходимо для нормального функционирования, получать много различных микроэлементов, тот же белок и так далее. Проблема с весом, была из-за проблем с гормонами, пропиваю иногда для профилактики Эндокринол, чтобы не повторилась такая же история, полезный препарат, в плане состава, растительный и содержит витамин Е, который участвует в обмене белков.
  9. людмила - 13:42, 21.04.2017 Ответить
    Если пить 2 литра воды в день, то не нужно выходить из дома или же одеть памперсы. Не знаю похудеть или нет, но нагрузка на почки хорошая.
  10. koroleva - 16:51, 19.04.2017 Ответить
    ешь вода, пей вода - с***ь не будешь никогда
  11. lyuba - 15:20, 19.04.2017 Ответить
    Брехня!!!!. П,ю воду 4 місяці. По 3 літри вдень. Не для похудіння п,ю. Маю високий рівень кальцію,тому лікар каже пити 3 літри води вдень. Маю вагу ідеальну, 67 кг. При рості 1,72. Не похуділа ні на 1 кг. Брехня це все,що можна похудіти,якщо багато пити води. Їсти менше треба. Отж е і буде результат
    1. Катя - 16:55, 19.07.2017
      На 100 відсотків треба менше жерти, одна вода не допоможе
    2. Юлия - 17:55, 02.06.2018
      вот,вот не забывайте про один пунк,там сказано ,лучше если вы замените один прием пищи водой))))))))))и будет вам Щастье
  12. Натка - 13:02, 09.12.2016 Ответить
    П"ю воду 2 года,при этом правильно питаюсь-ничего не уходит.Это вранье.
  13. вера - 19:51, 30.07.2016 Ответить
    А какие конкретно сердечнососудистые заболевания имеются ввиду? После инфаркта это можно применить?
  14. Nati - 17:38, 30.07.2016 Ответить
    Очень крутая диета. Я полностью за.. Вот , только я также как и Елена еа 8 месяце беременности. И не как не могу сопутствовать условиям диеты. Вот как рожу сразум приступлю!!! Удачи всем.
  15. soli i chay tolika zelyonıy taje yesli i nepriyatno i ochen chejolo no rezultat ochen harashıy glavnoya nemnoga yest i bez soli , sahara i oliyi i potom zapit chayem zelyonım i ni yest posle 7 - 14:32, 29.07.2016 Ответить
    ya pohudala 5kg za nedelyu ! prosto ya ni yela sladkosti .yedu bez soli, sahar i oliyi chay tolika zelyonıy daje yesli i nepriyatno i ochen chejolo no rezultat ochen harashıy glavnoya nemnoga yest i bez soli, shara i oliyi potom posle yedi vıpit chashku zelenova chaya i ni yest posle 7 !
  16. Анна - 11:40, 29.07.2016 Ответить
    Я на диете почти два месяца , ем почти все мальнками порциями и воду пью и похудела на на 5 кг, и я довольна своим результатом.
  17. елена - 21:30, 28.07.2016 Ответить
    а вот поверьте))) и первое, что уйдет - это лишняя жидкость из тканей, которую организм удерживает при дефиците воды. но пить просто воду надо еще привыкнуть...я вот сейчас на 8 мес беременности и пить много нельзя(( очень страдаю без привычных 2-3 стаканчиков воды перед едой((
  18. Юлия - 19:50, 28.07.2016 Ответить
    Что-то не очень верится... Уж извините.

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