Что за дивный продукт лаваш! Всего лишь лист из пресного теста, а сколько всего интересного можно приготовить. Думаю, все пробовали аппетитные рулеты с различными начинками. Я часто делаю хрустящие конвертики с сыром на завтрак. А недавно дошла и до десертов. Из любимых — пирог из лаваша с яблоками.

Количество лавашей зависит от их размера. У меня уходит одна упаковка из двух штук размером 60х35 см. Яблоки желательно выбирать кисло-сладкие и сочные. Из них получится больше сиропа. По желанию можете добавить корицу, она сделает начинку ароматнее. Но учтите, что цвет яблок станет темнее.

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Ингредиенты

Лаваш 2 шт.

Яблоко 6 шт.

Сахар 210 г

Ванильный сахар 1 ст. л.

Сливочное масло 50 г

Яйцо 5 шт.

Сметана 200 г

Лимон 1 шт.

Сахарная пудра 1 ч. л.

Приготовление

Яблоки среднего размера хорошо вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Сбрызните соком лимона, чтобы не потемнели. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте 160 г сахара и ванильный сахар. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет полупрозрачной. Выложите в сковороду дольки яблок и, постоянно помешивая, готовьте 5 минут на огне чуть выше среднего. Они должны равномерно пропитаться сиропом. Смешайте яйца с оставшимся сахаром и сметаной (15 %). Доведите массу до однородности, но сильно не взбивайте. Возьмите форму для запекания диаметром 22–24 см. Застелите ее пергаментной бумагой и смажьте маслом. Из лаваша вырежьте круг. Его диаметра должно хватить, чтобы покрыть дно и частично стенки формы. На сплошной лист выложите еще один слой более крупных кусочков лаваша. Сверху распределите половину яблок. Накройте их кусочками лаваша и полейте половиной заливки. Выложите оставшиеся яблоки и полейте пирог сиропом. Еще один слой лаваша. Для красивой текстуры пирога можете посыпать его совсем мелкими кусочками лаваша. Полейте заливкой и оставьте на 5 минут. Отправьте пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 40–45 минут. Готовую выпечку сразу же достаньте из формы и переложите на поднос. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Под полотенцем яблочный пирог хорошо распарится и станет очень нежным. У моих гостей даже мысли не закралось, что такая вкусная выпечка может быть сделана из лаваша. Некоторые и рецепт попросили. Теперь думаю, раскрывать секрет или нет!