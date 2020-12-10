Пирог из лаваша с яблоками

Время: 60 минут
Сложность: Легко
Порций: 6

Что за дивный продукт лаваш! Всего лишь лист из пресного теста, а сколько всего интересного можно приготовить. Думаю, все пробовали аппетитные рулеты с различными начинками. Я часто делаю хрустящие конвертики с сыром на завтрак. А недавно дошла и до десертов. Из любимых — пирог из лаваша с яблоками.

Количество лавашей зависит от их размера. У меня уходит одна упаковка из двух штук размером 60х35 см. Яблоки желательно выбирать кисло-сладкие и сочные. Из них получится больше сиропа. По желанию можете добавить корицу, она сделает начинку ароматнее. Но учтите, что цвет яблок станет темнее.

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Ингредиенты

Лаваш
2 шт.
Яблоко
6 шт.
Сахар
210 г
Ванильный сахар
1 ст. л.
Сливочное масло
50 г
Яйцо
5 шт.
Сметана
200 г
Лимон
1 шт.
Сахарная пудра
1 ч. л.

Приготовление

  1. Яблоки среднего размера хорошо вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Сбрызните соком лимона, чтобы не потемнели.
  2. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте 160 г сахара и ванильный сахар. Перемешивайте до тех пор, пока масса не станет полупрозрачной.
  3. Выложите в сковороду дольки яблок и, постоянно помешивая, готовьте 5 минут на огне чуть выше среднего. Они должны равномерно пропитаться сиропом.
  4. Смешайте яйца с оставшимся сахаром и сметаной (15 %). Доведите массу до однородности, но сильно не взбивайте.
  5. Возьмите форму для запекания диаметром 22–24 см. Застелите ее пергаментной бумагой и смажьте маслом. Из лаваша вырежьте круг. Его диаметра должно хватить, чтобы покрыть дно и частично стенки формы.
  6. На сплошной лист выложите еще один слой более крупных кусочков лаваша. Сверху распределите половину яблок. Накройте их кусочками лаваша и полейте половиной заливки.
  7. Выложите оставшиеся яблоки и полейте пирог сиропом. Еще один слой лаваша. Для красивой текстуры пирога можете посыпать его совсем мелкими кусочками лаваша. Полейте заливкой и оставьте на 5 минут.
  8. Отправьте пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 40–45 минут. Готовую выпечку сразу же достаньте из формы и переложите на поднос. Накройте полотенцем и оставьте до полного остывания.
Под полотенцем яблочный пирог хорошо распарится и станет очень нежным. У моих гостей даже мысли не закралось, что такая вкусная выпечка может быть сделана из лаваша. Некоторые и рецепт попросили. Теперь думаю, раскрывать секрет или нет!

Автор рецепта

Ольга Малюта
Если вы уверены, что единственное приемлемое для кулинарии место — это кухня, то Ольга с легкостью докажет вам обратное. Наша редактор побывала во многих странах и практически никогда не сидит на месте, потому что считает движение лучшим толчком для творчества. Ольга любит грузинскую кухню и с трепетом относится к культуре этой страны, отдавая предпочтение пряным мясным блюдам, хинкали и, конечно же, хорошему вину. Но когда чемоданы уже распакованы, больше всего она любит готовить домашний тертый пирог и подавать его с травяным чаем.
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